В Нижневартовске готовятся к весенним паводкам

В Нижневартовске создали бригады для оперативного реагирования на время весенних паводков. Кроме того, с улиц города продолжается круглосуточная уборка снега, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Работники УпоДХБ в ночную смену продолжили уборку тротуаров. Для оперативного реагирования на время паводкового периода на предприятии созданы бригады», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск | Официально».
В ночную смену коммунальщики вывезли сугробы с улицы Мусы Джалиля. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, для выявления проблемных участков создана карта по уборке и вывозу снега. Вартовчане могут сообщать о местах скопления снежных сугробов через «Госуслуги. Решаем вместе» и интернет-приемную, или воспользоваться соцсетями.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте из-за весенних паводков могут возникнуть перебои с электроэнергией. Это связано со складированием снега вблизи энергообъектов, так как коммунальные службы города столкнулись с трудностями при вывозе снега.
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