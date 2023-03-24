В Нижневартовске готовятся к весенним паводкам

В Нижневартовске во избежание паводков вывоз снега ведется в круглосуточном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске создали бригады для оперативного реагирования на время весенних паводков. Кроме того, с улиц города продолжается круглосуточная уборка снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работники УпоДХБ в ночную смену продолжили уборку тротуаров. Для оперативного реагирования на время паводкового периода на предприятии созданы бригады», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск | Официально».

В ночную смену коммунальщики вывезли сугробы с улицы Мусы Джалиля. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, для выявления проблемных участков создана карта по уборке и вывозу снега. Вартовчане могут сообщать о местах скопления снежных сугробов через «Госуслуги. Решаем вместе» и интернет-приемную, или воспользоваться соцсетями.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте из-за весенних паводков могут возникнуть перебои с электроэнергией. Это связано со складированием снега вблизи энергообъектов, так как коммунальные службы города столкнулись с трудностями при вывозе снега.