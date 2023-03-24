24 марта 2023
23 марта 2023

В Нижневартовске готовятся к весенним паводкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Тюмень, уборка снега, уборщики улиц
В Нижневартовске во избежание паводков вывоз снега ведется в круглосуточном режиме Фото:

В Нижневартовске создали бригады для оперативного реагирования на время весенних паводков. Кроме того, с улиц города продолжается круглосуточная уборка снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работники УпоДХБ в ночную смену продолжили уборку тротуаров. Для оперативного реагирования на время паводкового периода на предприятии созданы бригады», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск | Официально».

В ночную смену коммунальщики вывезли сугробы с улицы Мусы Джалиля. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, для выявления проблемных участков создана карта по уборке и вывозу снега. Вартовчане могут сообщать о местах скопления снежных сугробов через «Госуслуги. Решаем вместе» и интернет-приемную, или воспользоваться соцсетями.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте из-за весенних паводков могут возникнуть перебои с электроэнергией. Это связано со складированием снега вблизи энергообъектов, так как коммунальные службы города столкнулись с трудностями при вывозе снега.

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В Нижневартовске создали бригады для оперативного реагирования на время весенних паводков. Кроме того, с улиц города продолжается круглосуточная уборка снега, сообщает пресс-служба городской администрации. «Работники УпоДХБ в ночную смену продолжили уборку тротуаров. Для оперативного реагирования на время паводкового периода на предприятии созданы бригады», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». В ночную смену коммунальщики вывезли сугробы с улицы Мусы Джалиля. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, для выявления проблемных участков создана карта по уборке и вывозу снега. Вартовчане могут сообщать о местах скопления снежных сугробов через «Госуслуги. Решаем вместе» и интернет-приемную, или воспользоваться соцсетями. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте из-за весенних паводков могут возникнуть перебои с электроэнергией. Это связано со складированием снега вблизи энергообъектов, так как коммунальные службы города столкнулись с трудностями при вывозе снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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