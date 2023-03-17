Коммунальщикам Сургута некуда вывозить снег из-за закрытых полигонов. Видео

18 марта 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Грузовики со снегом часами стоят в очереди на полигон Фото: Алексей Андронов © URA.RU Коммунальщики Сургута не знают, куда вывозить снег из-за закрытых полигонов. Об этом URA.RU сообщил Евгений Городилов, чья компания занимается уборкой снега в городе. «Часть полигонов в Сургуте закрыли из-за потепления. Идет генеральная уборка города, и вывозить снег некуда. Оставшиеся в строю площадки не справляются с объемами. Вывозим в разы меньше положенного. Если до потепления мы вывозили в день порядка 700 — 800 кубов снега, то вчера — всего 96. Очереди километровые. Не знаю, как будем вывозить. В выходные людей пришлось выводить. Главное, чтобы оставшиеся полигоны не закрылись из-за нагрузки», — сообщил Городилов. На снежном полигоне у кольца ГРЭС журналисту агентства сообщили, что они не работают до 20 марта. «Машины не принимаем из-за потепления. Почти все полигоны в городе закрыты. Пока машины едут на полигон, что на Аэрофлотской, и стоят там часами в очереди», — сообщила сотрудница. В администрации не видят причин для беспокойства. По информации мэрии, в городе действует несколько полигонов, и проблем с вывозом снега нет. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов анонсировал генеральную уборку города от снега. Она началась 15 марта и продлится до 15 апреля.

Коммунальщики Сургута не знают, куда вывозить снег из-за закрытых полигонов. Об этом URA.RU сообщил Евгений Городилов, чья компания занимается уборкой снега в городе. «Часть полигонов в Сургуте закрыли из-за потепления. Идет генеральная уборка города, и вывозить снег некуда. Оставшиеся в строю площадки не справляются с объемами. Вывозим в разы меньше положенного. Если до потепления мы вывозили в день порядка 700 — 800 кубов снега, то вчера — всего 96. Очереди километровые. Не знаю, как будем вывозить. В выходные людей пришлось выводить. Главное, чтобы оставшиеся полигоны не закрылись из-за нагрузки», — сообщил Городилов. На снежном полигоне у кольца ГРЭС журналисту агентства сообщили, что они не работают до 20 марта. «Машины не принимаем из-за потепления. Почти все полигоны в городе закрыты. Пока машины едут на полигон, что на Аэрофлотской, и стоят там часами в очереди», — сообщила сотрудница. В администрации не видят причин для беспокойства. По информации мэрии, в городе действует несколько полигонов, и проблем с вывозом снега нет. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов анонсировал генеральную уборку города от снега. Она началась 15 марта и продлится до 15 апреля.