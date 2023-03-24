В Челябинске самокатчик сбил женщину и скрылся

Самокатчика разыскивает полиция (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске на Северо-Западе самокатчик сбил женщину и скрылся с места происшествия. Информацию об этом распространил отдел ГИБДД по Челябинску.

«Мужчина на электросамокате совершил наезд на женщину 1959 года рождения на дворовой территории и скрылся с места происшествия. ДТП произошло вчера, 24 марта, у дома № 33 по Комсомольскому проспекту. Женщине была оказана медицинская помощь. Проводятся розыскные мероприятия по установлению лица, управлявшего электросамокатом», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД.

Челябинская ГИБДД просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, позвонить по номеру 89000211842, 728-61-18 или 728-60-10. Госавтоинспекция напоминает, что водитель электросамоката — полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля.