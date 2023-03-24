24 марта 2023

В городе ХМАО коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за потепления

© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи в городе. Екатеринбург, лужа, весна
У коммунальщиков есть «реестр луж», который формируется по сообщениям в соцсетях (фото из архива) Фото:

В связи с установившейся теплой погодой в Урае (ХМАО) сотрудники коммунальных служб работают в усиленном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Действует „реестр луж“, который формируется по сообщениям граждан в социальных сетях. В первую очередь „отрабатываются“ подходы к образовательным и иным социальным учреждениям», — сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в Урае появились огромные лужи. На затопленные дворы также пожаловались жители Нефтеюганска.

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В связи с установившейся теплой погодой в Урае (ХМАО) сотрудники коммунальных служб работают в усиленном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Действует „реестр луж“, который формируется по сообщениям граждан в социальных сетях. В первую очередь „отрабатываются“ подходы к образовательным и иным социальным учреждениям», — сообщили в администрации. Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в Урае появились огромные лужи. На затопленные дворы также пожаловались жители Нефтеюганска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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