Из-за теплой погоды во дворах городов ХМАО появились огромные лужи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за теплой погоды во дворах Урая, Нефтеюганска и других городов ХМАО появились огромные лужи. Местные жители жалуются на них в соцсетях.

«Дворы в центре города затопило, пройти без сапог невозможно. Это перекресток рядом с магазином „Крепеж“, выходит на улицу Ленина», — пишет анонимный автор в группе «Подслушано Урай» в соцсети «ВКонтакте».

«Затопило не только в центре, но и микрорайоне 2а, жители домов добраться до своих подъездов не могут, кругом вода и лед», — прокомментировала Антонина Алексеевна.

«В 13 микрорайоне. Как проходить людям?» — вопрошают подписчики telegram-канала «Это Юганск, детка». В комментариях жители предлагают подождать или взять надувную лодку.

В пресс-службы Урая и Нефтеюганска отправлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации новости не поступили.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске создали бригады для оперативного реагирования на время весенних паводков. Кроме того, с улиц города продолжается круглосуточная уборка снега.