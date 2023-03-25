25 марта 2023

Турция оценила возможности Швеции вступить в НАТО

Представитель Эрдогана Калын: Турция не закрывала двери в НАТО для Швеции
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Виды Стокгольма. Швеция, флаг сша, флаг великобритании, флаг швеции
Турция не закрывала двери в НАТО для Швеции, заявил Ибрагим Калын Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Турция не закрывала двери в Североатлантический альянс для Швеции. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, оценивая возможность Швеции стать частью НАТО.

«Мы не закрывали двери в НАТО для Швеции», — заявил Калын в интервью телеканалу NTV. Он отметил, что процесс вступления Швеции в НАТО будет зависеть от того, какие действия будет предпринимать страна после вступления в силу закона о борьбе с терроризмом. Также он заявил, для Финляндии нет никаких препятствий для попадания в Североатлантический альянс.

Ранее Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. В Кремле выразили сожаление по поводу курса властей Финляндии на вступление в НАТО. Против расширения НАТО выступала Турция. Однако позже президент Турции Рэджеп Эрдоган заявил, что страна готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Вопрос членства Швеции в альянсе, по мнению президента Эрдогана, зависит от действий шведских властей.

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Турция не закрывала двери в Североатлантический альянс для Швеции. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, оценивая возможность Швеции стать частью НАТО. «Мы не закрывали двери в НАТО для Швеции», — заявил Калын в интервью телеканалу NTV. Он отметил, что процесс вступления Швеции в НАТО будет зависеть от того, какие действия будет предпринимать страна после вступления в силу закона о борьбе с терроризмом. Также он заявил, для Финляндии нет никаких препятствий для попадания в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. В Кремле выразили сожаление по поводу курса властей Финляндии на вступление в НАТО. Против расширения НАТО выступала Турция. Однако позже президент Турции Рэджеп Эрдоган заявил, что страна готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Вопрос членства Швеции в альянсе, по мнению президента Эрдогана, зависит от действий шведских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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