17 марта 2023

TRT Haber: в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджэп Эрдоган подписал протокол о вступлении Финляндии в НАТО Фото:
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В парламент Турции внесен протокол о вступлении Финляндии в НАТО после подписания президентом страны Рэджепом Эрдоганом. Об этом заявляет турецкий телеканал.

«Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный президентом Эрдоганом, передан в великое национальное собрание Турции», — передает телеканал TRT Haber. Подписание документа состоялось после переговоров лидера Турции с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.

Ранее сообщалось, что Турция готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Вопрос членства Швеции в альянсе по мнению президента Эрдогана зависит от действий шведских властей. В Кремле объяснили поддержку Турцией расширения НАТО, внутренними вопросами страны, которыми она занимается с помощью данных решений.

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В парламент Турции внесен протокол о вступлении Финляндии в НАТО после подписания президентом страны Рэджепом Эрдоганом. Об этом заявляет турецкий телеканал. «Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный президентом Эрдоганом, передан в великое национальное собрание Турции», — передает телеканал TRT Haber. Подписание документа состоялось после переговоров лидера Турции с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. Ранее сообщалось, что Турция готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Вопрос членства Швеции в альянсе по мнению президента Эрдогана зависит от действий шведских властей. В Кремле объяснили поддержку Турцией расширения НАТО, внутренними вопросами страны, которыми она занимается с помощью данных решений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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