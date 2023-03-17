TRT Haber: в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО

В парламент Турции внесен протокол о вступлении Финляндии в НАТО после подписания президентом страны Рэджепом Эрдоганом. Об этом заявляет турецкий телеканал.
«Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный президентом Эрдоганом, передан в великое национальное собрание Турции», — передает телеканал TRT Haber. Подписание документа состоялось после переговоров лидера Турции с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.
Ранее сообщалось, что Турция готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Вопрос членства Швеции в альянсе по мнению президента Эрдогана зависит от действий шведских властей. В Кремле объяснили поддержку Турцией расширения НАТО, внутренними вопросами страны, которыми она занимается с помощью данных решений.
В парламент Турции внесен протокол о вступлении Финляндии в НАТО после подписания президентом страны Рэджепом Эрдоганом. Об этом заявляет турецкий телеканал. «Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный президентом Эрдоганом, передан в великое национальное собрание Турции», — передает телеканал TRT Haber. Подписание документа состоялось после переговоров лидера Турции с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. Ранее сообщалось, что Турция готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Вопрос членства Швеции в альянсе по мнению президента Эрдогана зависит от действий шведских властей. В Кремле объяснили поддержку Турцией расширения НАТО, внутренними вопросами страны, которыми она занимается с помощью данных решений.