Главкома ВМС Норвегии Андерсена обеспокоили российские подлодки

26 марта 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

Российские подлодки представляют угрозу для США и Европы, отметил Руне Андерсен Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Российские современные подводные лодки могут представлять угрозу для США и Европы. Об этом заявил командующий ВМС Норвегии Руне Андерсен. «Эти [российские] подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами. <…> Они могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе», — подчеркнул Руне Андерсен в эфире норвежского телеканала TV2. Также он подчеркнул, что ВМС страны отмечает рост российского присутствия за пределами Норвегии. По его словам, подводные лодки «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий» регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике. Ранее журналисты из Newsweek отмечали, что на Западе растет тревога в связи с возможностями российского флота. Авторы издания подчеркивают, что подлодки напоминают американцам о временах холодной войны. Кроме того, в ВМФ РФ отмечали, что в 2023 году флот пополнится пятью субмаринами — атомными и дизельными.

Российские современные подводные лодки могут представлять угрозу для США и Европы. Об этом заявил командующий ВМС Норвегии Руне Андерсен. «Эти [российские] подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами. <…> Они могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе», — подчеркнул Руне Андерсен в эфире норвежского телеканала TV2. Также он подчеркнул, что ВМС страны отмечает рост российского присутствия за пределами Норвегии. По его словам, подводные лодки «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий» регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике. Ранее журналисты из Newsweek отмечали, что на Западе растет тревога в связи с возможностями российского флота. Авторы издания подчеркивают, что подлодки напоминают американцам о временах холодной войны. Кроме того, в ВМФ РФ отмечали, что в 2023 году флот пополнится пятью субмаринами — атомными и дизельными.