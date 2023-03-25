25 марта 2023

Главкома ВМС Норвегии Андерсена обеспокоили российские подлодки

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка, stock
Российские подлодки представляют угрозу для США и Европы, отметил Руне Андерсен Фото:

Российские современные подводные лодки могут представлять угрозу для США и Европы. Об этом заявил командующий ВМС Норвегии Руне Андерсен.

«Эти [российские] подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами. <…> Они могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе», — подчеркнул Руне Андерсен в эфире норвежского телеканала TV2. Также он подчеркнул, что ВМС страны отмечает рост российского присутствия за пределами Норвегии. По его словам, подводные лодки «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий» регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике.

Ранее журналисты из Newsweek отмечали, что на Западе растет тревога в связи с возможностями российского флота. Авторы издания подчеркивают, что подлодки напоминают американцам о временах холодной войны. Кроме того, в ВМФ РФ отмечали, что в 2023 году флот пополнится пятью субмаринами — атомными и дизельными.

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Российские современные подводные лодки могут представлять угрозу для США и Европы. Об этом заявил командующий ВМС Норвегии Руне Андерсен. «Эти [российские] подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами. <…> Они могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе», — подчеркнул Руне Андерсен в эфире норвежского телеканала TV2. Также он подчеркнул, что ВМС страны отмечает рост российского присутствия за пределами Норвегии. По его словам, подводные лодки «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий» регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике. Ранее журналисты из Newsweek отмечали, что на Западе растет тревога в связи с возможностями российского флота. Авторы издания подчеркивают, что подлодки напоминают американцам о временах холодной войны. Кроме того, в ВМФ РФ отмечали, что в 2023 году флот пополнится пятью субмаринами — атомными и дизельными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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