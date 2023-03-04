Newsweek: Запад испугался возможностей российского флота

04 марта 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

В НАТО обеспокоены из-за производства российских подлодок Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «По мере того как на Украине бушуют боевые действия, как на суше, так и в воздухе, растет тревога по поводу российской угрозы, которая гораздо менее заметна, но может быть гораздо более опасной для Запада. В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе», — передает Newsweek . Поэтому члены НАТО все чаще проявляют беспокойство из-за деятельности флота РФ, отмечает издание. У России один из самых разнообразных подводных флотов. Некоторые подлодки способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками. СМИ Китая сообщали, что считают российскую подлодку «Борей» одной из самых серьезных угроз, с которой НАТО не смогут считаться. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что еще три атомных подводных крейсера войдут в ВМФ в ближайшие годы. В этом году российский флот получит подлодки «Александр III» и «Красноярск», передает телеканал 360.

Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «По мере того как на Украине бушуют боевые действия, как на суше, так и в воздухе, растет тревога по поводу российской угрозы, которая гораздо менее заметна, но может быть гораздо более опасной для Запада. В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе», — передает Newsweek. Поэтому члены НАТО все чаще проявляют беспокойство из-за деятельности флота РФ, отмечает издание. У России один из самых разнообразных подводных флотов. Некоторые подлодки способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками. СМИ Китая сообщали, что считают российскую подлодку «Борей» одной из самых серьезных угроз, с которой НАТО не смогут считаться. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что еще три атомных подводных крейсера войдут в ВМФ в ближайшие годы. В этом году российский флот получит подлодки «Александр III» и «Красноярск», передает телеканал 360.