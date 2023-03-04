Newsweek: Запад испугался возможностей российского флота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, военные, подводная лодка, крейсер, ВМФ, дмитрий донской, северный флот, подлодка, атомный, stock
В НАТО обеспокоены из-за производства российских подлодок Фото:

Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«По мере того как на Украине бушуют боевые действия, как на суше, так и в воздухе, растет тревога по поводу российской угрозы, которая гораздо менее заметна, но может быть гораздо более опасной для Запада. В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе», — передает Newsweek.

Поэтому члены НАТО все чаще проявляют беспокойство из-за деятельности флота РФ, отмечает издание. У России один из самых разнообразных подводных флотов. Некоторые подлодки способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

СМИ Китая сообщали, что считают российскую подлодку «Борей» одной из самых серьезных угроз, с которой НАТО не смогут считаться. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что еще три атомных подводных крейсера войдут в ВМФ в ближайшие годы. В этом году российский флот получит подлодки «Александр III» и «Красноярск», передает телеканал 360.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «По мере того как на Украине бушуют боевые действия, как на суше, так и в воздухе, растет тревога по поводу российской угрозы, которая гораздо менее заметна, но может быть гораздо более опасной для Запада. В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе», — передает Newsweek. Поэтому члены НАТО все чаще проявляют беспокойство из-за деятельности флота РФ, отмечает издание. У России один из самых разнообразных подводных флотов. Некоторые подлодки способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками. СМИ Китая сообщали, что считают российскую подлодку «Борей» одной из самых серьезных угроз, с которой НАТО не смогут считаться. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что еще три атомных подводных крейсера войдут в ВМФ в ближайшие годы. В этом году российский флот получит подлодки «Александр III» и «Красноярск», передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...