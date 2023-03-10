Newsweek: подлодки РФ около США напомнили американцам годы Холодной войны

11 марта 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Развертывание подводных лодок у берегов США напомнило американцам период Холодной войны Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Присутствие российских подводных лодок у берегов США напомнило американцам о периоде «холодной войны». Таким мнением поделились зарубежные военные эксперты. «Есть признаки того, что российские атомные подводные лодки развертываются у побережья США, в Средиземноморье и в других местах вдоль европейского побережья. Это отражает советский стиль во время «холодной войны», — передает слова директора Российского института морских исследований при Военно-морском колледже США Майкла Петерсена Newsweek . Он также вспомнил о том, как в 1960—1980-е годы подлодки СССР регулярно патрулировали западное и восточное побережье Америки. Генерал НАТО в отставке Манфред Нильсон отметил, что таким образом Россия демонстрирует свой потенциал. «Я не вижу никакой разницы между „холодной войной“ и сегодняшними действиями», — сообщил Нильсон. Ранее сообщалось, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. У России один из самых разнообразных подводных флотов, а некоторые подлодки оснащены баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. В Китае также считают, что НАТО боятся российскую подлодку «Борей». А военный аналитик Александр Михайлов сообщил, что Америка проигрывает России в производстве гиперзвуковых ракет и систем ПВО и ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Присутствие российских подводных лодок у берегов США напомнило американцам о периоде «холодной войны». Таким мнением поделились зарубежные военные эксперты. «Есть признаки того, что российские атомные подводные лодки развертываются у побережья США, в Средиземноморье и в других местах вдоль европейского побережья. Это отражает советский стиль во время «холодной войны», — передает слова директора Российского института морских исследований при Военно-морском колледже США Майкла Петерсена Newsweek. Он также вспомнил о том, как в 1960—1980-е годы подлодки СССР регулярно патрулировали западное и восточное побережье Америки. Генерал НАТО в отставке Манфред Нильсон отметил, что таким образом Россия демонстрирует свой потенциал. «Я не вижу никакой разницы между „холодной войной“ и сегодняшними действиями», — сообщил Нильсон. Ранее сообщалось, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. У России один из самых разнообразных подводных флотов, а некоторые подлодки оснащены баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. В Китае также считают, что НАТО боятся российскую подлодку «Борей». А военный аналитик Александр Михайлов сообщил, что Америка проигрывает России в производстве гиперзвуковых ракет и систем ПВО и ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны).