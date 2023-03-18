ОСК: ВМФ России получит сразу пять новейших субмарин

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода.
«ВМФ пополнится в 2023 году сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными. После ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода», — передает слова Алексея Рахманова РИА Новости.
Директор ОАК отметил, что сейчас атомные подлодки строятся около семи лет. К 2028 году корпорация планирует сократить срок строительства до шести лет. Новые сроки коснуться кораблей, которые будут заложены в 2027 году.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы еще три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот России. Он отметил, что с принятием в боевой состав ВМФ этого крейсера доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Кроме того, ВМФ получит в свое распоряжение атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году.
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