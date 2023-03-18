18 марта 2023

ОСК: ВМФ России получит сразу пять новейших субмарин

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, корабль, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
ВМФ пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами, заявил Алексей Рахманов Фото:

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода.

«ВМФ пополнится в 2023 году сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными. После ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода», — передает слова Алексея Рахманова РИА Новости.

Директор ОАК отметил, что сейчас атомные подлодки строятся около семи лет. К 2028 году корпорация планирует сократить срок строительства до шести лет. Новые сроки коснуться кораблей, которые будут заложены в 2027 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы еще три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот России. Он отметил, что с принятием в боевой состав ВМФ этого крейсера доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Кроме того, ВМФ получит в свое распоряжение атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году.

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Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода. «ВМФ пополнится в 2023 году сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными. После ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода», — передает слова Алексея Рахманова РИА Новости. Директор ОАК отметил, что сейчас атомные подлодки строятся около семи лет. К 2028 году корпорация планирует сократить срок строительства до шести лет. Новые сроки коснуться кораблей, которые будут заложены в 2027 году. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы еще три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот России. Он отметил, что с принятием в боевой состав ВМФ этого крейсера доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Кроме того, ВМФ получит в свое распоряжение атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году.
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