Политолог Бордачев: Россия не найдет новых союзников в Европе из-за США

27 марта 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Россия сохраняет с ЕС торгово-экономические отношения Фото: Владимир Андреев © URA.RU России не удастся найти новых союзников в Европе, поскольку ситуация вокруг «Северных потоков» показала, что эти государства являются сателлитами США. Об этом в беседе с URA.RU заявил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, доктор политических наук Тимофей Бордачев. «Кого можно перетянуть на свою сторону из Европы? Да никого. Мы прекрасно видели по „Северному потоку“, как американцы контролируют своих европейских сателлитов», — сказал Тимофей Бордачев. Что касается Венгрии и Сербии, то их сложно назвать союзниками, подчеркнул политолог. «У России есть союзник, Белоруссия, в рамках Союзного государства. Венгрия является членом НАТО и Европейского союза. То, что у нее там особая позиция, не имеет никакого отношения к России и не показывает никаких отношений с Россией. Сербия также не является союзником в России. Она не связана с Россией никакими договорами, соглашениями союзнического характера, поэтому то, что делает Сербия, касается исключительно Сербии и ее отношений с Западом, но никак не России», — объяснил он. Собеседник агентства добавил, что Россия сохраняет торговые отношения с европейскими государствами. «Не надо искать какие-то отношения. У России сохраняются торгово-экономические отношения, в том числе с крупными европейскими странами. С Францией, Италией. Даже с Германией есть. Оно идет своим чередом. Россия сама не рвет никаких связей. У России развиваются отношения с остальными странами мира», — заключил Бордачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России не удастся найти новых союзников в Европе, поскольку ситуация вокруг «Северных потоков» показала, что эти государства являются сателлитами США. Об этом в беседе с URA.RU заявил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, доктор политических наук Тимофей Бордачев. «Кого можно перетянуть на свою сторону из Европы? Да никого. Мы прекрасно видели по „Северному потоку“, как американцы контролируют своих европейских сателлитов», — сказал Тимофей Бордачев. Что касается Венгрии и Сербии, то их сложно назвать союзниками, подчеркнул политолог. «У России есть союзник, Белоруссия, в рамках Союзного государства. Венгрия является членом НАТО и Европейского союза. То, что у нее там особая позиция, не имеет никакого отношения к России и не показывает никаких отношений с Россией. Сербия также не является союзником в России. Она не связана с Россией никакими договорами, соглашениями союзнического характера, поэтому то, что делает Сербия, касается исключительно Сербии и ее отношений с Западом, но никак не России», — объяснил он. Собеседник агентства добавил, что Россия сохраняет торговые отношения с европейскими государствами. «Не надо искать какие-то отношения. У России сохраняются торгово-экономические отношения, в том числе с крупными европейскими странами. С Францией, Италией. Даже с Германией есть. Оно идет своим чередом. Россия сама не рвет никаких связей. У России развиваются отношения с остальными странами мира», — заключил Бордачев.