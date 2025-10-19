Россияне получат единое пособие на детей и беременных

Единое пособие на детей и беременных получают почти 10 млн россиян Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Россияне смогут оформить единое пособие на детей и беременных, которое уже получают почти 10 млн человек. Выплата компенсирует дефицит доходов семьям с низким уровнем жизни от постановки на учет по беременности до 17-летия ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Число получателей единого пособия на детей и беременных достигло почти 10 млн. Ежегодно количество обращений на эти выплаты составляет порядка 15 млн. Тем не менее не всем гражданам с первого раза назначают такую льготу: в 2024–2025 годах положительное решение было только у 60% заявок», — сообщили в ведомстве «Известиям».

Средний размер пособия — около 17,2 тысяч рублей (50-100% регионального прожиточного минимума). Для получения пособия необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал региональный прожиточный минимум. Также учитывается имущественная обеспеченность: ограничения по количеству и площади недвижимости, количеству транспортных средств и размеру сбережений.

Продолжение после рекламы

Подать заявление можно через портал Госуслуг или отделения МФЦ и Соцфонда, при этом большинство справок запрашивается автоматически. Особенностью является то, что при обращении в первые шесть месяцев жизни ребенка выплаты назначаются с даты рождения, а при появлении нового ребенка в семье, уже получающей пособие, выплата на новорожденного оформляется автоматически.