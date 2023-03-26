На Украине предупредили НАТО о страшных последствиях решения Путина

Экс-советник бывшего президента Украины Соскин: ядерное оружие в Белоруссии — огромная угроза для НАТО

26 марта 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Передача ядерного оружия Белоруссии приведет к его распространению по всей Европе, считает Олег Соскин Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии приведет его распространению по всей Европе. Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он назвал эту договоренность беспрецедентной. Новость по теме Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном «Таким образом, распространится ядерное оружие на дальнейшую часть Европы, где его не было никогда», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он считает, что это огромная угроза для НАТО. Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в стране российское тактическое ядерное оружие. Он отметил, что такой шаг вызван решением Великобритании передать на Украину боеприпасы с сердечниками из обедненного урана.

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии приведет его распространению по всей Европе. Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он назвал эту договоренность беспрецедентной. «Таким образом, распространится ядерное оружие на дальнейшую часть Европы, где его не было никогда», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он считает, что это огромная угроза для НАТО. Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в стране российское тактическое ядерное оружие. Он отметил, что такой шаг вызван решением Великобритании передать на Украину боеприпасы с сердечниками из обедненного урана.