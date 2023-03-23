Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном

Снаряды с обедненным ураном летят на расстояние до двух километров и пробивают толстую броню

23 марта 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Попавшая в землю и воздух пыль обедненного урана будет разлагаться 4,5 миллиарда лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боеприпасы с сердечниками из обедненного урана летят на расстояние до двух километров и пробивают броню в 522 миллиметра. В министерстве обороны Великобритании 20 марта заявили, что страна собирается передать Украине такие боеприпасы. Этими снарядами украинская армия собирается укомплектовать британские танки Challenger 2. URA.RU приводит информацию о том, что известно о снарядах с обедненным ураном и чем они опасны. Что такое обедненный уран Обедненный уран — это побочный продукт обогащения природного урана для производства ядерного топлива, говорится в материале на сайте Евросоюза. Уточняется, что он не такой радиоактивный, как природный уран, поскольку содержит меньше делящегося материала U-235. Это очень плотный металл, он используется там, где необходима большая масса при небольшом объеме, в том числе в боевых снарядах. Войска НАТО использовали такие боеприпасы в Ираке и в бывшей Югославии, сообщает британское издание Inews. Как работают снаряды Высокая плотность металла позволяет боеприпасам с сердечниками из обедненного урана пробивать броню до 522 миллиметров с расстояния до двух километров. Несмотря на то, что обедненный уран — это ядерный компонент, ядерной реакции при применении таких боеприпасов не происходит, передает « Газета.ru ». Такими снарядами украинская армия собирается укомплектовать полученные от Британии танки Challenger 2. Предполагается, что ВСУ смогут применять эти боеприпасы в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Также есть вероятность, что снаряды могут быть использованы под Бахмутом (Артемовском), сообщает Life. В чем опасность снарядов с обедненным ураном Новость по теме Global Times: боеприпасы с обедненным ураном обернутся против Украины Классические последствия применения ядерного оружия после обстрелов такими снарядами не наступят. Обедненный уран для боевых целей используется только чтобы снаряды летели быстрее и легче раскалывали броню. Гораздо хуже побочный эффект применения боеприпасов для мирного населения. Радиоактивная пыль после взрыва попадает в атмосферу и в почву, и отравляет все живое. Период полураспада составляет 4,5 миллиарда лет. Опыт применения таких боеприпасов показывает, что наличие продуктов распада обедненного урана в воде, почве и атмосфере вызывает онкологические заболевания. Сербия, где войска НАТО применили 15 тонн снарядов с обедненным ураном, занимает первое место по количеству раковых заболеваний в Европе. Онкологические диагнозы за десять лет получили 30 тысяч граждан Сербии, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боеприпасы с сердечниками из обедненного урана летят на расстояние до двух километров и пробивают броню в 522 миллиметра. В министерстве обороны Великобритании 20 марта заявили, что страна собирается передать Украине такие боеприпасы. Этими снарядами украинская армия собирается укомплектовать британские танки Challenger 2. URA.RU приводит информацию о том, что известно о снарядах с обедненным ураном и чем они опасны. Обедненный уран — это побочный продукт обогащения природного урана для производства ядерного топлива, говорится в материале на сайте Евросоюза. Уточняется, что он не такой радиоактивный, как природный уран, поскольку содержит меньше делящегося материала U-235. Это очень плотный металл, он используется там, где необходима большая масса при небольшом объеме, в том числе в боевых снарядах. Войска НАТО использовали такие боеприпасы в Ираке и в бывшей Югославии, сообщает британское издание Inews. Высокая плотность металла позволяет боеприпасам с сердечниками из обедненного урана пробивать броню до 522 миллиметров с расстояния до двух километров. Несмотря на то, что обедненный уран — это ядерный компонент, ядерной реакции при применении таких боеприпасов не происходит, передает «Газета.ru». Такими снарядами украинская армия собирается укомплектовать полученные от Британии танки Challenger 2. Предполагается, что ВСУ смогут применять эти боеприпасы в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Также есть вероятность, что снаряды могут быть использованы под Бахмутом (Артемовском), сообщает Life. Классические последствия применения ядерного оружия после обстрелов такими снарядами не наступят. Обедненный уран для боевых целей используется только чтобы снаряды летели быстрее и легче раскалывали броню. Гораздо хуже побочный эффект применения боеприпасов для мирного населения. Радиоактивная пыль после взрыва попадает в атмосферу и в почву, и отравляет все живое. Период полураспада составляет 4,5 миллиарда лет. Опыт применения таких боеприпасов показывает, что наличие продуктов распада обедненного урана в воде, почве и атмосфере вызывает онкологические заболевания. Сербия, где войска НАТО применили 15 тонн снарядов с обедненным ураном, занимает первое место по количеству раковых заболеваний в Европе. Онкологические диагнозы за десять лет получили 30 тысяч граждан Сербии, передает Пятый канал.