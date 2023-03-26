Жители ХМАО назвали лучших работодателей региона

Самым популярным работодателем в ХМАО стала «Газпром нефть»

«Газпром нефть» стала самой популярной компанией ХМАО за 2022 год Фото: media.gazprom-neft.ru

Самой популярной компанией ХМАО за прошлый год стала «Газпром нефть». В ней хотели бы работать больше 7% югорчан, которые ищут работу в регионе. Среди других лидеров: «СИБУР» и Сбер, рассказали URA.RU аналитики сервиса Head Hunter.

«В Ханты-Мансийском автономном округе самой популярной компанией по итогам 2022 года стала „Газпром нефть“ — свои голоса за нее отдали 7,4% местных соискателей. На втором месте оказалась компания „СИБУР“, работать в которой мечтают 4% жителей Югры. Третье место заняла компания „Газпром бурение“, за которую проголосовали 2,5% опрошенных. Следом идут „Сбер“ (1,8%) и „Газпром недра“ (1,6%)», — говорится в исследовании.

Рейтинг компаний сервиса Head Hunter складывается из оценок сотрудников, анкетирования HR-специалистов, а также результатов опроса соискателей. Каждая компания-участник рейтинга получает место в соответствии с итоговым баллом. «Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны. В Ханты-Мансийском автономном округе большую роль на выбор соискателей оказала отраслевая специфика региона», — отмечает руководитель пресс-службы Head Hunter Урал Анна Осипова.

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