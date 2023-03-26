Синоптики ХМАО пообещали похолодание

В восточных районах Югры похолодает до -14 °С Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО 28 марта в восточных районах региона ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до -14 градусов. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре.

«В большинстве районов небольшие и умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4 °С, в восточных районах до -14 °С, днем +1,-4 °С, в юго-западных районах +6,+11 °С», — говорится на сайте ведомства.

По данным сервисов «Яндекс Погоды» и Gismeteo, в Сургуте завтра, 28 марта, ожидается снег и небольшой дождь при температуре до +5 °С днем и -8 °С ночью. В Нижневартовске холоднее всего будет утром — до -6 °С, а днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла, ожидается снег. В Ханты-Мансийске завтра будет пасмурно, а в течение дня пройдет небольшой снег с дождем. Температура воздуха составит от -8 °С до +5 °С.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово жалуются на затопленные дворы и улицы. Агентство публиковало фото и видео с мест.