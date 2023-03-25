Жители пишут жалобы в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дворы и улицы в ХМАО затопило талой водой. Жители городов и поселков Югры массово пишут жалобы в соцсетях, отмечая, что где-то образовались большие лужи, а где-то вода еще скрыта под снегом.

«Хотелось бы выразить „огромную благодарность“ администрации за чистку улицы Кедровой во 2а мкр. Приглашаем вас пройти пешком по нашей улице и испытать те чувства, которые испытывают ее жители (особенно дети и пожилые люди)», — написал анонимный автор в группе «ПП Пыть-Ях», приложив фото. «Заозерный проезд. Стоим думаем, как переплыть», — подписал фотографию автор в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

Жительница поселка Приобье (Октябрьский район) засняла на видео огромную лужу. Как сообщает telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», похожая ситуация наблюдается и на других улицах.

В Нефтеюганске в одном из дворов застряла скорая. «Проезд 9-13! И за час это третья машина, которая застревает в проезде этом!» — сообщил автор канала «Это Юганск, детка».

В администрации Пыть-Яха, Приобья, Нижневартовска и Нефтеюганска направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации новости не были получены.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за теплой погоды во дворах Урая и Нефтеюганска появились огромные лужи. В Урае коммунальщиков перевели на усиленный режим работы.

Заозерный проезд в Нижневартовске Тelegram-канал «Нижневартовск. Происшествия»

Двор в 8-м микрорайоне Нефтеюганска Тelegram-канал «Это Юганск, детка»

В поселке ПНМК 6 (Нефтеюганск) лужи скрыты под снегом Тelegram-канал «Это Юганск, детка»

Улица Кедровая в Пыть-Яхе «ПП Пыть-Ях», «ВКонтакте»