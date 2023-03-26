Пермский вуз намерен обучать русскому языку в ЮАР и Зимбабве

Руководство Пермского гуманитарно-педагогического университета улетело в Африку

Делегация ПГГПУ отправилась в Африку налаживать связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты Пермского гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) планируют продвигать русский язык в Африке. В частности, Центры открытого образования и обучения русскому языку могут появиться в ЮАР и Зимбабве. Для обсуждения этих и других проектов ректор вуза Константин Егоров с командой прибыл сегодня в Йоханнесбург, рассказали URA.RU в вузе.

«В ходе поездки они планируют наладить связи с учреждениями среднего и высшего образования, встретиться с местным бизнесом и деятелями культуры, а также инициировать совместное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами перспектив формирования Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку», — сообщил собеседник агентства. Визит руководства пермского вуза в Африке продлится до 4 апреля.

Ректор ПГГПУ Константин Егоров отмечает, что подобный опыт у вуза есть в отношениях с Китайской народной республикой. «Сейчас мы готовы к работе с африканскими партнерами, к продвижению достижений нашей отечественной педагогики, культуры, языка в Южно-Африканской республике и Зимбабве», — сказал он.