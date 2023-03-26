26 марта 2023
25 марта 2023

Пермский вуз намерен обучать русскому языку в ЮАР и Зимбабве

Руководство Пермского гуманитарно-педагогического университета улетело в Африку
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, пггпу, пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, город пермь, улица пушкина42
Делегация ПГГПУ отправилась в Африку налаживать связи Фото:

Специалисты Пермского гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) планируют продвигать русский язык в Африке. В частности, Центры открытого образования и обучения русскому языку могут появиться в ЮАР и Зимбабве. Для обсуждения этих и других проектов ректор вуза Константин Егоров с командой прибыл сегодня в Йоханнесбург, рассказали URA.RU в вузе.

«В ходе поездки они планируют наладить связи с учреждениями среднего и высшего образования, встретиться с местным бизнесом и деятелями культуры, а также инициировать совместное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами перспектив формирования Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку», — сообщил собеседник агентства. Визит руководства пермского вуза в Африке продлится до 4 апреля.

Ректор ПГГПУ Константин Егоров отмечает, что подобный опыт у вуза есть в отношениях с Китайской народной республикой. «Сейчас мы готовы к работе с африканскими партнерами, к продвижению достижений нашей отечественной педагогики, культуры, языка в Южно-Африканской республике и Зимбабве», — сказал он.

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Специалисты Пермского гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) планируют продвигать русский язык в Африке. В частности, Центры открытого образования и обучения русскому языку могут появиться в ЮАР и Зимбабве. Для обсуждения этих и других проектов ректор вуза Константин Егоров с командой прибыл сегодня в Йоханнесбург, рассказали URA.RU в вузе. «В ходе поездки они планируют наладить связи с учреждениями среднего и высшего образования, встретиться с местным бизнесом и деятелями культуры, а также инициировать совместное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами перспектив формирования Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку», — сообщил собеседник агентства. Визит руководства пермского вуза в Африке продлится до 4 апреля. Ректор ПГГПУ Константин Егоров отмечает, что подобный опыт у вуза есть в отношениях с Китайской народной республикой. «Сейчас мы готовы к работе с африканскими партнерами, к продвижению достижений нашей отечественной педагогики, культуры, языка в Южно-Африканской республике и Зимбабве», — сказал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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