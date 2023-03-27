Baza: Герой России подполковник Лисицкий покончил с собой

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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Тело Дмитрия Лисицкого было обнаружено 26 марта в его квартире в Ставрополе, передает Baza Фото:

В Ставрополе найдено тело героя РФ, подполковника Дмитрия Лисицкого. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Тело Дмитрия Лисицкого <…> было обнаружено 26 марта в его квартире в Ставрополе. <…> Покончил с собой», — передают авторы telegram-канала. При этом авторы канала передают, что в этот же день украинские СМИ сообщали, будто к смерти подполковника причастны Вооруженные силы Украины (ВСУ).

URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается.

Лисицкий командовал первым десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего полка. Мужчина прошел несколько горячих точек. Также он принимал участие в спецоперации РФ. Ему присвоено звание «Герой Российской Федерации».

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В Ставрополе найдено тело героя РФ, подполковника Дмитрия Лисицкого. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Тело Дмитрия Лисицкого <…> было обнаружено 26 марта в его квартире в Ставрополе. <…> Покончил с собой», — передают авторы telegram-канала. При этом авторы канала передают, что в этот же день украинские СМИ сообщали, будто к смерти подполковника причастны Вооруженные силы Украины (ВСУ). URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается. Лисицкий командовал первым десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего полка. Мужчина прошел несколько горячих точек. Также он принимал участие в спецоперации РФ. Ему присвоено звание «Герой Российской Федерации».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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