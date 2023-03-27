Baza: Герой России подполковник Лисицкий покончил с собой

27 марта 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Тело Дмитрия Лисицкого было обнаружено 26 марта в его квартире в Ставрополе, передает Baza Фото: Илья Московец © URA.RU В Ставрополе найдено тело героя РФ, подполковника Дмитрия Лисицкого. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Тело Дмитрия Лисицкого <…> было обнаружено 26 марта в его квартире в Ставрополе. <…> Покончил с собой», — передают авторы telegram-канала. При этом авторы канала передают, что в этот же день украинские СМИ сообщали, будто к смерти подполковника причастны Вооруженные силы Украины (ВСУ). URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается. Лисицкий командовал первым десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего полка. Мужчина прошел несколько горячих точек. Также он принимал участие в спецоперации РФ. Ему присвоено звание «Герой Российской Федерации».

В Ставрополе найдено тело героя РФ, подполковника Дмитрия Лисицкого. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Тело Дмитрия Лисицкого <…> было обнаружено 26 марта в его квартире в Ставрополе. <…> Покончил с собой», — передают авторы telegram-канала. При этом авторы канала передают, что в этот же день украинские СМИ сообщали, будто к смерти подполковника причастны Вооруженные силы Украины (ВСУ). URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается. Лисицкий командовал первым десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего полка. Мужчина прошел несколько горячих точек. Также он принимал участие в спецоперации РФ. Ему присвоено звание «Герой Российской Федерации».