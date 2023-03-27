Baza: Герой России подполковник Лисицкий покончил с собой

В Ставрополе найдено тело героя РФ, подполковника Дмитрия Лисицкого. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Тело Дмитрия Лисицкого <…> было обнаружено 26 марта в его квартире в Ставрополе. <…> Покончил с собой», — передают авторы telegram-канала. При этом авторы канала передают, что в этот же день украинские СМИ сообщали, будто к смерти подполковника причастны Вооруженные силы Украины (ВСУ).
URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается.
Лисицкий командовал первым десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего полка. Мужчина прошел несколько горячих точек. Также он принимал участие в спецоперации РФ. Ему присвоено звание «Герой Российской Федерации».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!