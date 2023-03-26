26 марта 2023
25 марта 2023

Жители Тюмени скупают квартиры эконом-класса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Строительство. Тюмень, многоэтажка, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, многоэтажное строительство
Доля жилья эконом-класса на первичном рынке составляет 74% Фото:

В Тюмени увеличился спрос на недвижимость эконом-класса. В основном горожане вкладывают свои средства в покупку однокомнатных квартир или студий. Данные об этом предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о рынке первичного жилья.

«Самый многочисленный сегмент в предложении — 1-комнатные квартиры, их доля составила 23,3% от общего объема предложения (+2,3% по сравнению с предыдущим периодом)», — говорится в исследовании специалистов. Доля приобретаемых студий составила 13,5%.

Анализируя рынок недвижимости, эксперты также просчитали, что в феврале 2023 года доля жилья эконом-класса составила 74,1% от общего числа предложений. Квартиры же бизнес-класс составляют всего лишь полтора процента от объема предложений.

Эксперт в сфере недвижимости рассказал о причинах такой тенденции. По его мнению, спрос на бюджетное жилье обусловлен, прежде всего, ценой. «Однушки доступнее по стоимости, чем квартиры побольше. Они более всего подходят для инвестирования и в дальнейшем их проще продать», — делится специалист. Также он отмечает, что в таких квартирах чаще всего живут студенты, молодые семьи, пенсионеры и одинокие люди, что составляет наиболее разнообразный пласт потенциальных покупателей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Тюмени увеличился спрос на недвижимость эконом-класса. В основном горожане вкладывают свои средства в покупку однокомнатных квартир или студий. Данные об этом предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о рынке первичного жилья. «Самый многочисленный сегмент в предложении — 1-комнатные квартиры, их доля составила 23,3% от общего объема предложения (+2,3% по сравнению с предыдущим периодом)», — говорится в исследовании специалистов. Доля приобретаемых студий составила 13,5%. Анализируя рынок недвижимости, эксперты также просчитали, что в феврале 2023 года доля жилья эконом-класса составила 74,1% от общего числа предложений. Квартиры же бизнес-класс составляют всего лишь полтора процента от объема предложений. Эксперт в сфере недвижимости рассказал о причинах такой тенденции. По его мнению, спрос на бюджетное жилье обусловлен, прежде всего, ценой. «Однушки доступнее по стоимости, чем квартиры побольше. Они более всего подходят для инвестирования и в дальнейшем их проще продать», — делится специалист. Также он отмечает, что в таких квартирах чаще всего живут студенты, молодые семьи, пенсионеры и одинокие люди, что составляет наиболее разнообразный пласт потенциальных покупателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...