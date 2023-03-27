В Китае отреагировали на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Представитель МИД КНР Мао Нин: украинский кризис необходимо решать при помощи дипломатии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Стороны украинского конфликта должны сосредоточиться на дипломатии, заявила представитель МИД КНР Мао Нин Фото:

Стороны украинского конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения. Страны должны искать дипломатическое решение. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

«Стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации. 5 января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну», — подчеркнула Мао Нин. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в республике российское тактическое ядерное оружие, пишет RT. В МИД Франции уже попросили Россию пересмотреть данное решение. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также говорил, что эта инициатива приведет к размещению ядерного оружия по всей Европе.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Стороны украинского конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения. Страны должны искать дипломатическое решение. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. «Стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации. 5 января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну», — подчеркнула Мао Нин. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в республике российское тактическое ядерное оружие, пишет RT. В МИД Франции уже попросили Россию пересмотреть данное решение. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также говорил, что эта инициатива приведет к размещению ядерного оружия по всей Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...