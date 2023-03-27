В Китае отреагировали на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Представитель МИД КНР Мао Нин: украинский кризис необходимо решать при помощи дипломатии

27 марта 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Стороны украинского конфликта должны сосредоточиться на дипломатии, заявила представитель МИД КНР Мао Нин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стороны украинского конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения. Страны должны искать дипломатическое решение. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. «Стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации. 5 января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну», — подчеркнула Мао Нин. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в республике российское тактическое ядерное оружие, пишет RT. В МИД Франции уже попросили Россию пересмотреть данное решение. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также говорил, что эта инициатива приведет к размещению ядерного оружия по всей Европе.

Стороны украинского конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения. Страны должны искать дипломатическое решение. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. «Стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации. 5 января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну», — подчеркнула Мао Нин. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в республике российское тактическое ядерное оружие, пишет RT. В МИД Франции уже попросили Россию пересмотреть данное решение. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также говорил, что эта инициатива приведет к размещению ядерного оружия по всей Европе.