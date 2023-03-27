В Китае отреагировали на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Стороны украинского конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения. Страны должны искать дипломатическое решение. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.
«Стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации. 5 января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну», — подчеркнула Мао Нин. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в республике российское тактическое ядерное оружие, пишет RT. В МИД Франции уже попросили Россию пересмотреть данное решение. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также говорил, что эта инициатива приведет к размещению ядерного оружия по всей Европе.
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