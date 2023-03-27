В Кремле не стали комментировать участие России в ВТО

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле не стали комментировать будущее участие России в ВТО Фото:

В Кремле не стали комментировать дальнейшее участие России во Всемирной торговой организации (ВТО) и пользу от этого института для отечественной экономики. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, на текущий момент пока нечего сообщить по этому поводу.

«По теме ВТО пока нечего сообщить», — сказал Песков. Он также отметил, что не стал бы комментировать заявления МИД РФ по поводу того, что Россия не намерена выходить из ВТО.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия не собирается выходить из ВТО. Тем не менее западные страны стараются выдавить ее оттуда.

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В Кремле не стали комментировать дальнейшее участие России во Всемирной торговой организации (ВТО) и пользу от этого института для отечественной экономики. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, на текущий момент пока нечего сообщить по этому поводу. «По теме ВТО пока нечего сообщить», — сказал Песков. Он также отметил, что не стал бы комментировать заявления МИД РФ по поводу того, что Россия не намерена выходить из ВТО. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия не собирается выходить из ВТО. Тем не менее западные страны стараются выдавить ее оттуда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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