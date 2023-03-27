В Кремле не стали комментировать участие России в ВТО

В Кремле не стали комментировать дальнейшее участие России во Всемирной торговой организации (ВТО) и пользу от этого института для отечественной экономики. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, на текущий момент пока нечего сообщить по этому поводу.
«По теме ВТО пока нечего сообщить», — сказал Песков. Он также отметил, что не стал бы комментировать заявления МИД РФ по поводу того, что Россия не намерена выходить из ВТО.
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия не собирается выходить из ВТО. Тем не менее западные страны стараются выдавить ее оттуда.
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