В МИД РФ обозначили позицию России по выходу из ВТО Представитель МИД Биричевский: Россия не собирается выходить из ВТО 27 марта 2023 в 10:55 Размер текста - 17 + Россия планирует сохранить торговое сотрудничество с развивающими странами, отметили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Такую позицию обозначил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. <…> Имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена», — подчеркнул Дмитрий Биричевский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что Россия планирует сохранить торговое сотрудничество с развивающими странами, с учетом взаимных интересов. При этом страны Запада стараются сделать все, чтобы исключить РФ из организации, заключил Биричевский. Ранее замглавы МИД России Александр Панкин также подчеркивал, что Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации. По его мнению, данная организация остается важной площадкой для отстаивания российских экономических интересов. Выход стал бы подарком для недругов РФ, сообщает RT. Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Такую позицию обозначил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. <…> Имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена», — подчеркнул Дмитрий Биричевский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что Россия планирует сохранить торговое сотрудничество с развивающими странами, с учетом взаимных интересов. При этом страны Запада стараются сделать все, чтобы исключить РФ из организации, заключил Биричевский. Ранее замглавы МИД России Александр Панкин также подчеркивал, что Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации. По его мнению, данная организация остается важной площадкой для отстаивания российских экономических интересов. Выход стал бы подарком для недругов РФ, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям