Ковалев неоднократно заявлял о желании открыть у себя на родине центр единоборств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-чемпиону мира по боксу Сергею Ковалеву разрешили построить спортивную школу в центре Челябинска. Известный спортсмен, уроженец города Копейск Челябинской области, неоднократно заявлял о желании открыть у себя на родине центр единоборств. Проект строительства был одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра.

«Положительное заключение получил спортивный комплекс С. Ковалева „Крашер“, Объект капитального строительства расположен по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Центральный район, улица Коммуны, дом 98 (строительный)» — сообщается на сайте Единого государственного реестра.

Кадастровая стоимость земельного участка, на которой будет возведен спортивный комплекс, составляет 31 млн 144 тысячу рублей. Площадь земель — более 15 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, в трехэтажном комплексе на первом этаже разместятся парковка, буфет, гардероб и технические помещения. На втором этаже будет зал, разделенный на три зоны для единоборств, кроссфита и тренажерной, комната для тренеров, кабинет врача, мужская раздевалка и инвентарные. Третий этаж будет включать в себя магазин спортивного инвентаря, женскую раздевалку и спортивный зал.

Ранее строительство комплекса было одобрено губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Учреждение должно стать самым профессионально оборудованным и многофункциональным центром в Челябинске, где будут тренироваться спортсмены самых разных уровней подготовки. Одновременно спорткомплекс смогут посещать 180 спортсменов и более 200 зрителей.

Спорткомплекс будет расположен по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Центральный район, улица Коммуны, дом 98 (строительный) Скрин: кадастровая карта челябинской области