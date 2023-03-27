Патрушев пригрозил Западу оружием, которое может уничтожить любого противника

Патрушев: Россия обладает военным преимуществом перед США
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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Николай Патрушев назвал заявления США «недальновидной глупостью» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия обладает уникальным оружием, которое обеспечивает ей военное преимущество. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он заявил, что такое оружие способно ликвидировать любую армию, в том числе американскую, если возникнет такая необходимость.

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Патрушев предупредил, что Запад относится к России недальновидно, когда заявляет, что она не сможет ответить на превентивный ядерный удар США. «Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ заявил, что Соединенные Штаты являются главным диктатором мира, передает RT. Он отметил, что США любят лицемерно рассуждать о свободе выбора, тем не менее ни во что не ставят суверенитет других стран, если им это выгодно.

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Россия обладает уникальным оружием, которое обеспечивает ей военное преимущество. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он заявил, что такое оружие способно ликвидировать любую армию, в том числе американскую, если возникнет такая необходимость. «Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Патрушев предупредил, что Запад относится к России недальновидно, когда заявляет, что она не сможет ответить на превентивный ядерный удар США. «Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — заявил Патрушев. Секретарь Совбеза РФ заявил, что Соединенные Штаты являются главным диктатором мира, передает RT. Он отметил, что США любят лицемерно рассуждать о свободе выбора, тем не менее ни во что не ставят суверенитет других стран, если им это выгодно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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