Патрушев пригрозил Западу оружием, которое может уничтожить любого противника

Патрушев: Россия обладает военным преимуществом перед США

27 марта 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев назвал заявления США «недальновидной глупостью» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия обладает уникальным оружием, которое обеспечивает ей военное преимущество. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он заявил, что такое оружие способно ликвидировать любую армию, в том числе американскую, если возникнет такая необходимость. «Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Патрушев предупредил, что Запад относится к России недальновидно, когда заявляет, что она не сможет ответить на превентивный ядерный удар США. «Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — заявил Патрушев. Секретарь Совбеза РФ заявил, что Соединенные Штаты являются главным диктатором мира, передает RT. Он отметил, что США любят лицемерно рассуждать о свободе выбора, тем не менее ни во что не ставят суверенитет других стран, если им это выгодно.

Россия обладает уникальным оружием, которое обеспечивает ей военное преимущество. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он заявил, что такое оружие способно ликвидировать любую армию, в том числе американскую, если возникнет такая необходимость. «Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Патрушев предупредил, что Запад относится к России недальновидно, когда заявляет, что она не сможет ответить на превентивный ядерный удар США. «Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — заявил Патрушев. Секретарь Совбеза РФ заявил, что Соединенные Штаты являются главным диктатором мира, передает RT. Он отметил, что США любят лицемерно рассуждать о свободе выбора, тем не менее ни во что не ставят суверенитет других стран, если им это выгодно.