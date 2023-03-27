Свердловчанам раскрыли самые перспективные профессии на 2023 год

Самыми перспективными сферами занятости в Свердловской области на 2023 год стали строительство и производство

Наименее перспективными сферами в Свердловской области стали «Юристы» и «Административный персонал» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На рынке труда Свердловской области наблюдается высокий спрос на квалифицированный рабочий персонал, инженерные кадры, на производственных специалистов и строителей. Данные сферы являются самыми перспективными в регионе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

Строительство: находится на втором месте по количеству вакансий (18% от всех предложений о работе в регионе), спрос постоянно растет (за февраль 2023 было открыто на 33% больше вакансий, чем за февраль 2022 года). Средняя предлагаемая зарплата составляет 61 813 рублей (+6 тысяч за два года). При этом сфера испытывает серьезный кадровый голод: на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме.

Рабочий персонал: третье место по количеству вакансий (17% от всех предложений о работе в регионе), спрос постоянно растет (за февраль 2023 было открыто на 27% больше вакансий, чем за февраль 2022 года). Средняя предлагаемая зарплата составляет 56 653 рублей (+12 тысяч за два года). Сфера испытывает серьезный кадровый голод: на одну вакансию приходится всего 0,7 резюме.

Производство: четвертое место по количеству вакансий (14% от всех предложений о работе в регионе), спрос постоянно растет (за февраль 2023 было открыто на 18% больше вакансий, чем за февраль 2022 года). Средняя предлагаемая зарплата составляет 62 082 рублей (+14 тысяч за два года). Сфера испытывает кадровый голод: на одну вакансию приходится всего 1,0 резюме.

В список наименее перспективных сфер вошли «Юристы» и «Административный персонал». Дефицит кадров там не фиксируется, при этом спрос принципиально не растет.

«Рынок труда Свердловской области существует не сам по себе — на него влияют общие процессы трансформации экономики. В частности, сказываются географическое перераспределение цепочек поставок ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Все это, как и характерная отраслевая специфика региона влияет на структуру востребованного персонала у работодателей», — заявила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Ранее URA.RU сообщало, что миграционный отток повысил спрос свердловских работодателей на сотрудников в сфере ЖКХ. В регионе появились порядка тысячи новых вакансий в данной сфере с начала 2023 года.