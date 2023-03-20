Миграционный отток повысил спрос на работников ЖКХ в Свердловской области

20 марта 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Спрос на работников ЖКХ вырос на 76% по сравнению с началом 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Миграционный отток повысил спрос свердловских работодателей на сотрудников в сфере ЖКХ. В регионе появились порядка тысячи новых вакансий в данной сфере с начала 2023 года. Об этом с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Работодатели Свердловской области с начала 2023 года разместили около тысячи вакансий в области ЖКХ. Это на 76% больше, чем в начале 2022 года. Подобную заинтересованность работодателей можно объяснить серьезной убылью мигрантов, которые традиционно работали в сфере ЖКХ», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Анна Осипова. В целом с начала 2023 года российские работодатели разместили порядка 15 тысяч вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (+26% по сравнению с прошлым годом). Также лидерами по росту спроса на таких специалистов вошли Москва (22% или каждая пятая вакансия в городе) и Санкт-Петербург (11%). Ранее URA.RU писало, что миграционный отток населения, возникший на фоне спецоперации РФ на Украине, «создал давление на рынок труда» Екатеринбурга. Больше всего сейчас не хватает айтишников и людей рабочих специальностей.

Миграционный отток повысил спрос свердловских работодателей на сотрудников в сфере ЖКХ. В регионе появились порядка тысячи новых вакансий в данной сфере с начала 2023 года. Об этом с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Работодатели Свердловской области с начала 2023 года разместили около тысячи вакансий в области ЖКХ. Это на 76% больше, чем в начале 2022 года. Подобную заинтересованность работодателей можно объяснить серьезной убылью мигрантов, которые традиционно работали в сфере ЖКХ», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Анна Осипова. В целом с начала 2023 года российские работодатели разместили порядка 15 тысяч вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (+26% по сравнению с прошлым годом). Также лидерами по росту спроса на таких специалистов вошли Москва (22% или каждая пятая вакансия в городе) и Санкт-Петербург (11%). Ранее URA.RU писало, что миграционный отток населения, возникший на фоне спецоперации РФ на Украине, «создал давление на рынок труда» Екатеринбурга. Больше всего сейчас не хватает айтишников и людей рабочих специальностей.