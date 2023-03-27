Улицы Екатеринбурга перекроют из-за репетиций парада Победы

27 марта 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Движение в Екатеринбурге будет ограничено в рамках подготовки к проведению парада в честь 78 годовщины Победы над фашистской Германией Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэрия Екатеринбурга опубликовала график перекрытия улиц для проведения репетиций парада Победы. Для удобства редакция URA.RU собрала информацию в одной публикации. Ближайшее перекрытие состоится 4 апреля. «Движение по ряду улиц уральской столицы будет ограничено в рамках подготовки к проведению парада в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Силовики обеспечат безопасность движения транспорта и пешеходов на пути прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в местах проведения тренировок», — сказано в сообщении. Так, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля 2023 года будут закрыты следующие улицы: улица Дорожная, от улицы Окраинной до улицы Городской; улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной; улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной; улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной; улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской. В ночь с 25 на 26 и с 28 на 29 апреля движение транспорта будет ограничено по следующим улицам: по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина; по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина; по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года; по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года. В то же время в ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по следующим улицам: по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской; по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина; по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина; по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года; по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года. 9 Мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939—1945 годов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга опубликовала график перекрытия улиц для проведения репетиций парада Победы. Для удобства редакция URA.RU собрала информацию в одной публикации. Ближайшее перекрытие состоится 4 апреля. «Движение по ряду улиц уральской столицы будет ограничено в рамках подготовки к проведению парада в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Силовики обеспечат безопасность движения транспорта и пешеходов на пути прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в местах проведения тренировок», — сказано в сообщении. Так, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля 2023 года будут закрыты следующие улицы: улица Дорожная, от улицы Окраинной до улицы Городской; улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной; улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной; улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной; улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской. В ночь с 25 на 26 и с 28 на 29 апреля движение транспорта будет ограничено по следующим улицам: по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина; по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина; по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года; по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года. В то же время в ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по следующим улицам: по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской; по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина; по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина; по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года; по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года. 9 Мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939—1945 годов.