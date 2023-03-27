Улицы Екатеринбурга перекроют из-за репетиций парада Победы

Мэрия Екатеринбурга опубликовала график перекрытия улиц для проведения репетиций парада Победы. Для удобства редакция URA.RU собрала информацию в одной публикации. Ближайшее перекрытие состоится 4 апреля.
«Движение по ряду улиц уральской столицы будет ограничено в рамках подготовки к проведению парада в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Силовики обеспечат безопасность движения транспорта и пешеходов на пути прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в местах проведения тренировок», — сказано в сообщении.
Так, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля 2023 года будут закрыты следующие улицы: улица Дорожная, от улицы Окраинной до улицы Городской; улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной; улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной; улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной; улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской.
В ночь с 25 на 26 и с 28 на 29 апреля движение транспорта будет ограничено по следующим улицам: по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина; по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина; по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года; по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
В то же время в ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по следующим улицам: по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской; по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина; по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина; по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года; по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
9 Мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939—1945 годов.
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