МИД Белоруссии объяснил размещение ядерных боезарядов из России

МИД Белоруссии: размещение российских ядерных боезарядов не противоречит ДНЯО

28 марта 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин принял решение о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Размещение российских ядерных боезарядов на территории Белоруссии не противоречит положению статей «Договора о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО) и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО. Так решение президента РФ Владимира Путина о размещении ядерных боезарядов в республике прокомментировали в МИД Белоруссии. «Минск принимает вынужденные меры для обеспечения безопасности на фоне наращивания потенциала НАТО в соседних странах. <> Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не противоречит ДНЯО», — сообщили в ведомстве. Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в ответ на заявление Великобритании направить на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Журнал Global Times называл этот шаг — сигналом для США. В Пентагоне уточняли, что не видят в этих действиях Москвы причин для изменения готовности американских ядерных сил.

Размещение российских ядерных боезарядов на территории Белоруссии не противоречит положению статей «Договора о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО) и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО. Так решение президента РФ Владимира Путина о размещении ядерных боезарядов в республике прокомментировали в МИД Белоруссии. «Минск принимает вынужденные меры для обеспечения безопасности на фоне наращивания потенциала НАТО в соседних странах. <> Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не противоречит ДНЯО», — сообщили в ведомстве. Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в ответ на заявление Великобритании направить на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Журнал Global Times называл этот шаг — сигналом для США. В Пентагоне уточняли, что не видят в этих действиях Москвы причин для изменения готовности американских ядерных сил.