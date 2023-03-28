МИД Белоруссии объяснил размещение ядерных боезарядов из России

МИД Белоруссии: размещение российских ядерных боезарядов не противоречит ДНЯО
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Владимир Путин принял решение о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Размещение российских ядерных боезарядов на территории Белоруссии не противоречит положению статей «Договора о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО) и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО. Так решение президента РФ Владимира Путина о размещении ядерных боезарядов в республике прокомментировали в МИД Белоруссии.

«Минск принимает вынужденные меры для обеспечения безопасности на фоне наращивания потенциала НАТО в соседних странах. <> Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не противоречит ДНЯО», — сообщили в ведомстве.

Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в ответ на заявление Великобритании направить на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Журнал Global Times называл этот шаг — сигналом для США. В Пентагоне уточняли, что не видят в этих действиях Москвы причин для изменения готовности американских ядерных сил.

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Размещение российских ядерных боезарядов на территории Белоруссии не противоречит положению статей «Договора о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО) и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО. Так решение президента РФ Владимира Путина о размещении ядерных боезарядов в республике прокомментировали в МИД Белоруссии. «Минск принимает вынужденные меры для обеспечения безопасности на фоне наращивания потенциала НАТО в соседних странах. <> Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не противоречит ДНЯО», — сообщили в ведомстве. Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в ответ на заявление Великобритании направить на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Журнал Global Times называл этот шаг — сигналом для США. В Пентагоне уточняли, что не видят в этих действиях Москвы причин для изменения готовности американских ядерных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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