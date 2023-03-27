Global Times: решение Путина по тактическому ядерному оружию — это сигнал для США

«Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или будут поставлять оружие массового уничтожения, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию», — сообщает Global Times. Президент России Владимир Путин намеренно послал этот сигнал.
Журналисты издания также отмечают сдержанную реакцию Пентагона на этот шаг. По их мнению, Минобороны США не хотят лишний раз раздражать Москву.
Президент Владимир Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в ответ на заявление Великобритании направить на Украину боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реакция Запада не повлияет на планы России передать оружие Минску, передает RT.
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Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии — это сигнал США, что Россия и дальше готова оказывать противодействие. Так считают журналисты издания Global Times. «Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или будут поставлять оружие массового уничтожения, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию», — сообщает Global Times. Президент России Владимир Путин намеренно послал этот сигнал. Журналисты издания также отмечают сдержанную реакцию Пентагона на этот шаг. По их мнению, Минобороны США не хотят лишний раз раздражать Москву. Президент Владимир Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в ответ на заявление Великобритании направить на Украину боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реакция Запада не повлияет на планы России передать оружие Минску, передает RT.