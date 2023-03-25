Пентагон отреагировал на размещение ядерных сил РФ в Беларуси

США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил после заявления российских властей о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявили в Пентагоне.
«Мы видели сообщения о заявлении России о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — цитирует заявление Пентагона агентство Reuters.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии заканчивается 1 июля. При этом Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие.
Ранее Великобритания заявила о возможных поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. По словам президента РФ Владимира Путина, в случае применения оружия с ядерным компонентом, Россия будет вынуждена отреагировать.
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США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил после заявления российских властей о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявили в Пентагоне. «Мы видели сообщения о заявлении России о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — цитирует заявление Пентагона агентство Reuters. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии заканчивается 1 июля. При этом Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие. Ранее Великобритания заявила о возможных поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. По словам президента РФ Владимира Путина, в случае применения оружия с ядерным компонентом, Россия будет вынуждена отреагировать.