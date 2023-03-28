Военкор URA.RU раскрыл тактику украинских диверсантов по обману военных РФ

Военкор URA.RU Кислов: бойцы ВСУ выдают себя за российских солдат с помощью красных повязок
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Российские бойцы готовы к отражению прорывов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются проникнуть в тыл к российским военным на краснолиманском направлении с помощью красных повязок. Однако Вооруженные силы России (ВС РФ) готовы к подобным уловкам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий с позывным «Князь».

«Наша разведка очень часто перехватывает их радиопереговоры и доводит нам, что [диверсионные группы ВСУ] могут выходить со стороны противника в нашей пиксельной форме с красными повязками. Причем они выходят без оружия и выносят „раненых“ бойцов, симулируя отступление», — сказал Князь.

Боец отметил, что ВС РФ уже знакомы с такими хитростями и готовы дать отпор. «Мы готовы их встретить, потому что есть понимание, что напротив враг. И если кто-то будет оттуда выходить, нас должны обязательно предупредить», — подчеркнул военный.

Ранее командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин рассказал, как в ДНР российские бойцы задержали украинских диверсантов, переодетых в форму ВС РФ. Злоумышленники были вычислены по сапогам. По словам военного, на них была обувь производства НАТО.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются проникнуть в тыл к российским военным на краснолиманском направлении с помощью красных повязок. Однако Вооруженные силы России (ВС РФ) готовы к подобным уловкам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий с позывным «Князь». «Наша разведка очень часто перехватывает их радиопереговоры и доводит нам, что [диверсионные группы ВСУ] могут выходить со стороны противника в нашей пиксельной форме с красными повязками. Причем они выходят без оружия и выносят „раненых“ бойцов, симулируя отступление», — сказал Князь. Боец отметил, что ВС РФ уже знакомы с такими хитростями и готовы дать отпор. «Мы готовы их встретить, потому что есть понимание, что напротив враг. И если кто-то будет оттуда выходить, нас должны обязательно предупредить», — подчеркнул военный. Ранее командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин рассказал, как в ДНР российские бойцы задержали украинских диверсантов, переодетых в форму ВС РФ. Злоумышленники были вычислены по сапогам. По словам военного, на них была обувь производства НАТО.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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