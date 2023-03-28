Российские военные нашли эффективное применение слезоточивому газу в ходе СВО

Российские военные сбрасывают с дронов на позиции ВСУ гранаты со слезоточивым газом
© Служба новостей «URA.RU»
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Гранаты со слезоточивым газом полностью нейтрализуют противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) применяют гранаты со слезоточивым газом «Черемуха». Военные прикрепляют их к дрону, после чего сбрасывают на позиции противника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали военнослужащие, действующие на краснолиманском направлении.

«Гранаты со слезоточивым газом „Черемуха“ используются при разгоне [несанкционированных] митингов. Мы их прикрепляем к дрону, он залетает на позиции противника, и сбрасывает груз», — рассказал боец из спецподразделения беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, такие боеприпасы полностью нейтрализуют врага. Также из-за газа противник выбегает на открытое место, становясь уязвимым. Военный отметил, что российские бойцы будут и дальше применять такое оружие.

Ранее военнослужащий с позывным «Князь» в беседе с военкором URA.RU рассказал, как украинские диверсанты пытаются проникнуть в тыл ВС РФ с помощью красных повязок. Однако боец отметил, что российские военные готовы к таким уловкам и всегда смогут дать отпор.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) применяют гранаты со слезоточивым газом «Черемуха». Военные прикрепляют их к дрону, после чего сбрасывают на позиции противника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали военнослужащие, действующие на краснолиманском направлении. «Гранаты со слезоточивым газом „Черемуха“ используются при разгоне [несанкционированных] митингов. Мы их прикрепляем к дрону, он залетает на позиции противника, и сбрасывает груз», — рассказал боец из спецподразделения беспилотных летательных аппаратов. По его словам, такие боеприпасы полностью нейтрализуют врага. Также из-за газа противник выбегает на открытое место, становясь уязвимым. Военный отметил, что российские бойцы будут и дальше применять такое оружие. Ранее военнослужащий с позывным «Князь» в беседе с военкором URA.RU рассказал, как украинские диверсанты пытаются проникнуть в тыл ВС РФ с помощью красных повязок. Однако боец отметил, что российские военные готовы к таким уловкам и всегда смогут дать отпор.
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