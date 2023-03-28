Российские военные нашли эффективное применение слезоточивому газу в ходе СВО

Российские военные сбрасывают с дронов на позиции ВСУ гранаты со слезоточивым газом

28 марта 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Гранаты со слезоточивым газом полностью нейтрализуют противника Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) применяют гранаты со слезоточивым газом «Черемуха». Военные прикрепляют их к дрону, после чего сбрасывают на позиции противника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали военнослужащие, действующие на краснолиманском направлении. «Гранаты со слезоточивым газом „Черемуха“ используются при разгоне [несанкционированных] митингов. Мы их прикрепляем к дрону, он залетает на позиции противника, и сбрасывает груз», — рассказал боец из спецподразделения беспилотных летательных аппаратов. По его словам, такие боеприпасы полностью нейтрализуют врага. Также из-за газа противник выбегает на открытое место, становясь уязвимым. Военный отметил, что российские бойцы будут и дальше применять такое оружие. Ранее военнослужащий с позывным «Князь» в беседе с военкором URA.RU рассказал, как украинские диверсанты пытаются проникнуть в тыл ВС РФ с помощью красных повязок. Однако боец отметил, что российские военные готовы к таким уловкам и всегда смогут дать отпор.

Вооруженные силы России (ВС РФ) применяют гранаты со слезоточивым газом «Черемуха». Военные прикрепляют их к дрону, после чего сбрасывают на позиции противника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали военнослужащие, действующие на краснолиманском направлении. «Гранаты со слезоточивым газом „Черемуха“ используются при разгоне [несанкционированных] митингов. Мы их прикрепляем к дрону, он залетает на позиции противника, и сбрасывает груз», — рассказал боец из спецподразделения беспилотных летательных аппаратов. По его словам, такие боеприпасы полностью нейтрализуют врага. Также из-за газа противник выбегает на открытое место, становясь уязвимым. Военный отметил, что российские бойцы будут и дальше применять такое оружие. Ранее военнослужащий с позывным «Князь» в беседе с военкором URA.RU рассказал, как украинские диверсанты пытаются проникнуть в тыл ВС РФ с помощью красных повязок. Однако боец отметил, что российские военные готовы к таким уловкам и всегда смогут дать отпор.