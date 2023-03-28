Москалькова призвала выдавать российские паспорта за границей

29 марта 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

Москалькова предложила выдавать российские паспорта и в зарубежных представительствах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Граждане России смогут получить отечественные паспорта в зарубежных консульствах нашей страны. Такой вопрос на рассмотрение в МИД и МВД вынесла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом. <…> Мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — сообщила Москалькова в интервью агентству РИА Новости. Она пояснила, что в современных реалиях, из-за санкций и закрытия границ, гражданам России постоянно проживающим за рубежом сложно следовать российскому законодательству и получать документ на родине. Ранее сообщалось, что жители новых регионов России месяцами проводят в очередях для получения гражданства. Президент Владимир Путин потребовал срочно навести порядок с выдачей паспортов новым гражданам страны.

Граждане России смогут получить отечественные паспорта в зарубежных консульствах нашей страны. Такой вопрос на рассмотрение в МИД и МВД вынесла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом. <…> Мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — сообщила Москалькова в интервью агентству РИА Новости. Она пояснила, что в современных реалиях, из-за санкций и закрытия границ, гражданам России постоянно проживающим за рубежом сложно следовать российскому законодательству и получать документ на родине. Ранее сообщалось, что жители новых регионов России месяцами проводят в очередях для получения гражданства. Президент Владимир Путин потребовал срочно навести порядок с выдачей паспортов новым гражданам страны.