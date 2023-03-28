Россия отменит роуминг с тремя странами ЕАЭС

Россия планирует отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) странами: Казахстаном, Киргизией и Арменией. Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
«Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году», — сообщают «Ведомости». Подлинность документа подтвердили источники в двух операторах «большой четверки».
В конце 2022 года помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в ходе брифинга по саммиту ЕАЭС заявил, что Россия с союзниками готовы усилить сотрудничество с ЕАЭС и ОАЭ. Речь шла о развитии свободной торговли.
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