Россия отменит роуминг с тремя странами ЕАЭС

«Ведомости»: Россия отменит роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией

29 марта 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россия планирует отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) странами: Казахстаном, Киргизией и Арменией. Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году», — сообщают «Ведомости». Подлинность документа подтвердили источники в двух операторах «большой четверки». В конце 2022 года помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в ходе брифинга по саммиту ЕАЭС заявил, что Россия с союзниками готовы усилить сотрудничество с ЕАЭС и ОАЭ. Речь шла о развитии свободной торговли.

Россия планирует отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) странами: Казахстаном, Киргизией и Арменией. Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году», — сообщают «Ведомости». Подлинность документа подтвердили источники в двух операторах «большой четверки». В конце 2022 года помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в ходе брифинга по саммиту ЕАЭС заявил, что Россия с союзниками готовы усилить сотрудничество с ЕАЭС и ОАЭ. Речь шла о развитии свободной торговли.