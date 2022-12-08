Альянс во главе с Россией готовится усилить сотрудничество с Арабскими Эмиратами

Помощник президента РФ Ушаков: ЕАЭС готовится к запуску свободной торговли с ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, еаэс, евразийский экономический союз, евроазиатский экономический союз
В саммите ЕАЭС примут участие Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения Фото:

Евразийский экономический союз, возглавляемый Россией, проведет заседание с целью начать торговлю между союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в ходе брифинга по саммиту ЕАЭС.

«[В рамках заседания] планируется принятие решения о запуске переговорного процесса о начала свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ», — сообщил Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он отметил, что саммит состоится 9 декабря, а участие в нем, помимо России, примут Беларусь, Казахстан, Киргизия, а также премьер-министр Армении. От Узбекистана и Кубы наблюдателями выступят премьер-министр и президент соответственно.

Ранее агентство CBC сообщало о том, что ОАЭ получает выгоду от сотрудничества с Россией из-за высоких цен на энергоносители. В агентстве отметили, что Арабские Эмираты также являются дополнительным транзитом для российских финансовых потоков в обход санкций.

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Евразийский экономический союз, возглавляемый Россией, проведет заседание с целью начать торговлю между союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в ходе брифинга по саммиту ЕАЭС. «[В рамках заседания] планируется принятие решения о запуске переговорного процесса о начала свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ», — сообщил Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что саммит состоится 9 декабря, а участие в нем, помимо России, примут Беларусь, Казахстан, Киргизия, а также премьер-министр Армении. От Узбекистана и Кубы наблюдателями выступят премьер-министр и президент соответственно. Ранее агентство CBC сообщало о том, что ОАЭ получает выгоду от сотрудничества с Россией из-за высоких цен на энергоносители. В агентстве отметили, что Арабские Эмираты также являются дополнительным транзитом для российских финансовых потоков в обход санкций.
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