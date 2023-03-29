В Кремле порекомендовали готовиться к долгой войне с Западом

Песков призвал готовиться к долгому противостоянию с Западом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Противостояние с недружественными странами может затянуться на долгое время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Перспективы продолжения спецоперации должны давать специалисты, а именно Минобороны. Если иметь в виду войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами. Гибридная война, развязанная ими, — это надолго. Нам нужны твердость и единение вокруг президента», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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