Военный аналитик объяснил, как Украина могла изменить тактику, чтобы усилить позиции

Военный аналитик Прохватилов предложил ВСУ вести маневренную оборону
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная артиллерия
Зеленский борется за каждый сантиметр Бахмута, напомнил Владимир Прохватилов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Маневренная оборона, от которой президент Украины Владимир Зеленский отказался, привела бы к потере Бахмута (Артемовска), но помогла бы ВСУ усилить свои позиции. Об этом заявил в беседе с URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Если бы украинское общественное мнение было уверено в победе, Зеленский спокойно бы принял рекомендации главнокомандующего ВСУ [Валерия] Залужного отвести войска [из Бахмута], выровнять линию фронта, занять более удобные позиции. То есть вести маневренную оборону. Зеленский этого не делает. Потому что прекрасно понимает, что если бы Бахмут сдали раньше, то в его адрес посыпались бы обвинения со всех сторон. Поэтому он проводит борьбу за каждый сантиметр», — объяснил Владимир Прохватилов.

Собеседник агентства подчеркнул, что у ВСУ осталось под контролем лишь 35% площади Бахмута. «Осталось только 35% площади Бахмута, которые мы не контролируем. Все придет. [ВСУ] невозможно удержать Бахмут», — отметил Прохватилов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахмута станет политическим поражением ВСУ. Это ударит по эмоциональному состоянию украинских бойцов и приведет к давлению со стороны всего международного сообщества. Западные партнеры могут начать призывать Украину сесть за стол переговоров с Россией.

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Маневренная оборона, от которой президент Украины Владимир Зеленский отказался, привела бы к потере Бахмута (Артемовска), но помогла бы ВСУ усилить свои позиции. Об этом заявил в беседе с URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Если бы украинское общественное мнение было уверено в победе, Зеленский спокойно бы принял рекомендации главнокомандующего ВСУ [Валерия] Залужного отвести войска [из Бахмута], выровнять линию фронта, занять более удобные позиции. То есть вести маневренную оборону. Зеленский этого не делает. Потому что прекрасно понимает, что если бы Бахмут сдали раньше, то в его адрес посыпались бы обвинения со всех сторон. Поэтому он проводит борьбу за каждый сантиметр», — объяснил Владимир Прохватилов. Собеседник агентства подчеркнул, что у ВСУ осталось под контролем лишь 35% площади Бахмута. «Осталось только 35% площади Бахмута, которые мы не контролируем. Все придет. [ВСУ] невозможно удержать Бахмут», — отметил Прохватилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахмута станет политическим поражением ВСУ. Это ударит по эмоциональному состоянию украинских бойцов и приведет к давлению со стороны всего международного сообщества. Западные партнеры могут начать призывать Украину сесть за стол переговоров с Россией.
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