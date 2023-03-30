Военный аналитик объяснил, как Украина могла изменить тактику, чтобы усилить позиции

Военный аналитик Прохватилов предложил ВСУ вести маневренную оборону

Зеленский борется за каждый сантиметр Бахмута, напомнил Владимир Прохватилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Маневренная оборона, от которой президент Украины Владимир Зеленский отказался, привела бы к потере Бахмута (Артемовска), но помогла бы ВСУ усилить свои позиции. Об этом заявил в беседе с URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Если бы украинское общественное мнение было уверено в победе, Зеленский спокойно бы принял рекомендации главнокомандующего ВСУ [Валерия] Залужного отвести войска [из Бахмута], выровнять линию фронта, занять более удобные позиции. То есть вести маневренную оборону. Зеленский этого не делает. Потому что прекрасно понимает, что если бы Бахмут сдали раньше, то в его адрес посыпались бы обвинения со всех сторон. Поэтому он проводит борьбу за каждый сантиметр», — объяснил Владимир Прохватилов.

Собеседник агентства подчеркнул, что у ВСУ осталось под контролем лишь 35% площади Бахмута. «Осталось только 35% площади Бахмута, которые мы не контролируем. Все придет. [ВСУ] невозможно удержать Бахмут», — отметил Прохватилов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахмута станет политическим поражением ВСУ. Это ударит по эмоциональному состоянию украинских бойцов и приведет к давлению со стороны всего международного сообщества. Западные партнеры могут начать призывать Украину сесть за стол переговоров с Россией.