Зеленский предрек поражение Украины из-за Бахмута

Потеря Бахмута (Артемовска) будет считаться политическим поражением и может ударить по настрою и упорству украинских солдат, что приведет к общему поражению в конфликте. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Потеря Бахмута будет означать политическое поражение и может привести к поражению», — передает слова Зеленского Associated Press. Он подчеркнул, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их упорству.
Также украинский лидер признал, что потеря Бахмута обрушит на Украину давление со стороны всего международного сообщества. Россия же при таком развитии событий получит преимущество в плане призывов от западных партнеров к Украине сесть за стол переговоров и пойти на компромиссы.
Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Осенью бойцы ЧВК «Вагнера» взяли под контроль близлежащие населенные пункты для тактического окружения города. С 31 декабря между солдатами ЧВК и ВСУ начались уличные бои.
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Потеря Бахмута (Артемовска) будет считаться политическим поражением и может ударить по настрою и упорству украинских солдат, что приведет к общему поражению в конфликте. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Потеря Бахмута будет означать политическое поражение и может привести к поражению», — передает слова Зеленского Associated Press. Он подчеркнул, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их упорству. Также украинский лидер признал, что потеря Бахмута обрушит на Украину давление со стороны всего международного сообщества. Россия же при таком развитии событий получит преимущество в плане призывов от западных партнеров к Украине сесть за стол переговоров и пойти на компромиссы. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Осенью бойцы ЧВК «Вагнера» взяли под контроль близлежащие населенные пункты для тактического окружения города. С 31 декабря между солдатами ЧВК и ВСУ начались уличные бои.