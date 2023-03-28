Зеленский предрек поражение Украины из-за Бахмута

29 марта 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Потеря Бахмута серьезно ударит по настрою ВСУ, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потеря Бахмута (Артемовска) будет считаться политическим поражением и может ударить по настрою и упорству украинских солдат, что приведет к общему поражению в конфликте. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Потеря Бахмута будет означать политическое поражение и может привести к поражению», — передает слова Зеленского Associated Press . Он подчеркнул, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их упорству. Статья по теме Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять Также украинский лидер признал, что потеря Бахмута обрушит на Украину давление со стороны всего международного сообщества. Россия же при таком развитии событий получит преимущество в плане призывов от западных партнеров к Украине сесть за стол переговоров и пойти на компромиссы. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Осенью бойцы ЧВК «Вагнера» взяли под контроль близлежащие населенные пункты для тактического окружения города. С 31 декабря между солдатами ЧВК и ВСУ начались уличные бои.

Потеря Бахмута (Артемовска) будет считаться политическим поражением и может ударить по настрою и упорству украинских солдат, что приведет к общему поражению в конфликте. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Потеря Бахмута будет означать политическое поражение и может привести к поражению», — передает слова Зеленского Associated Press. Он подчеркнул, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их упорству. Также украинский лидер признал, что потеря Бахмута обрушит на Украину давление со стороны всего международного сообщества. Россия же при таком развитии событий получит преимущество в плане призывов от западных партнеров к Украине сесть за стол переговоров и пойти на компромиссы. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Осенью бойцы ЧВК «Вагнера» взяли под контроль близлежащие населенные пункты для тактического окружения города. С 31 декабря между солдатами ЧВК и ВСУ начались уличные бои.