В Пермском крае началось рекордно раннее половодье

29 марта 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Последний раз похожая ситуация с половодьем в Пермском крае отмечалась в 2009 году Фото: Александр Ельчищев © URA.RU На реках центральной и южной части Пермского края началось рекордно раннее половодье. Причинами стали аномальное тело, интенсивное таяние снега и обильные дожди. Подробнее рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. «Первые пики половодья, пусть и низкие, формируются в последние дни марта, чего раньше никогда не было. Но в целом такое раннее начало половодья увеличивает его продолжительность и способствует снижению максимальных уровней, которые могут в итоге оказаться одними из самых низких в истории наблюдений», — указано в пресс-релизе. Стремительное таяние снега привело к раннему половодью на реках бассейнов Обвы, Иньвы, Сылвы, Тулвы, на Буе, Быстром Таныпе и других реках. Больше всего прибавилось воды в реке Быстрый Танып — Чернушка: со 111 см до 274 см за три дня. Обва в Карагае также наполнилась с уровня в 51 см до 233 см. Похожая ситуация наблюдалась в Прикамье в начале апреля 2009 года, когда в период с 30 марта по 3 апреля также было сильное потепление и интенсивное снеготаяние, но первые пики половодья все же отмечались на неделю позже, чем в этом году.

На реках центральной и южной части Пермского края началось рекордно раннее половодье. Причинами стали аномальное тело, интенсивное таяние снега и обильные дожди. Подробнее рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. «Первые пики половодья, пусть и низкие, формируются в последние дни марта, чего раньше никогда не было. Но в целом такое раннее начало половодья увеличивает его продолжительность и способствует снижению максимальных уровней, которые могут в итоге оказаться одними из самых низких в истории наблюдений», — указано в пресс-релизе. Стремительное таяние снега привело к раннему половодью на реках бассейнов Обвы, Иньвы, Сылвы, Тулвы, на Буе, Быстром Таныпе и других реках. Больше всего прибавилось воды в реке Быстрый Танып — Чернушка: со 111 см до 274 см за три дня. Обва в Карагае также наполнилась с уровня в 51 см до 233 см. Похожая ситуация наблюдалась в Прикамье в начале апреля 2009 года, когда в период с 30 марта по 3 апреля также было сильное потепление и интенсивное снеготаяние, но первые пики половодья все же отмечались на неделю позже, чем в этом году.