В Пермском крае началось рекордно раннее половодье

На реках центральной и южной части Пермского края началось рекордно раннее половодье. Причинами стали аномальное тело, интенсивное таяние снега и обильные дожди. Подробнее рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
«Первые пики половодья, пусть и низкие, формируются в последние дни марта, чего раньше никогда не было. Но в целом такое раннее начало половодья увеличивает его продолжительность и способствует снижению максимальных уровней, которые могут в итоге оказаться одними из самых низких в истории наблюдений», — указано в пресс-релизе.
Стремительное таяние снега привело к раннему половодью на реках бассейнов Обвы, Иньвы, Сылвы, Тулвы, на Буе, Быстром Таныпе и других реках. Больше всего прибавилось воды в реке Быстрый Танып — Чернушка: со 111 см до 274 см за три дня. Обва в Карагае также наполнилась с уровня в 51 см до 233 см.
Похожая ситуация наблюдалась в Прикамье в начале апреля 2009 года, когда в период с 30 марта по 3 апреля также было сильное потепление и интенсивное снеготаяние, но первые пики половодья все же отмечались на неделю позже, чем в этом году.
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