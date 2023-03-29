В Конгрессе США раскрыли, сколько финансовой помощи доходит до Украины

До Украины доходит только 20% финансовой помощи, которую выделяет США, еще 60% остается в Вашингтоне. Об этом сказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас).
«Примерно 60% ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американских запасов [оружия и военной техники]. В реальности только 20% финансирования идет непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки», — сказал Маккол на слушаниях в своем комитете Трансляция велась на youtube-канале республиканской партии комитета палаты представителей по иностранным делам. По его ловам, всего было выделено 113 миллиардов долларов, которые были распределены между четырьмя пакетами помощи.
До Украины доходит только 20% финансовой помощи, которую выделяет США, еще 60% остается в Вашингтоне. Об этом сказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас). «Примерно 60% ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американских запасов [оружия и военной техники]. В реальности только 20% финансирования идет непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки», — сказал Маккол на слушаниях в своем комитете Трансляция велась на youtube-канале республиканской партии комитета палаты представителей по иностранным делам. По его ловам, всего было выделено 113 миллиардов долларов, которые были распределены между четырьмя пакетами помощи. Украине не нужно рассчитывать на продолжение американской финансовой поддержки, так как в США наступает кризис, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. В феврале Вашингтон передал Киеву 1,25 миллиарда долларов помощи, сообщает «Национальная служба новостей».