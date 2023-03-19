В Киеве намекнули Зеленскому на печальное будущее без денег США

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому нужно объявить импичмент

19 марта 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Олег Соскин считает, что для Владимира Зеленского сложилась трагическая ситуация Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский не должен рассчитывать на финансовую помощь от США, потому что в Америке наступает кризис. Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Януковича Олег Соскин. Он считает, что Зеленскому нужно объявить импичмент. «В Америке заявили, что денег есть до нового финансового года, который начинается 1 октября 2023 года, а после этого денег не будет уже. Кевин Маккартни четко заявил, что пустые чеки Зеленскому выписывать не будет, чтобы Зеленский сумму какую-то вписывал туда», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он назвал сложившуюся ситуацию трагической для Зеленского. Он также рассказал о серьезных потерях украинской армии под Бахмутом (Артемовском). Соскин отметил, что туда уже привезли мобильные крематории для украинских солдат, а президент Украины продолжает это скрывать: «Если были крематории, расскажи, если правда, что 100 тысяч наших солдат погибли там за этот год». Все эти преступления делают необходимой исполнение процедуры импичмента в отношении Владимира Зеленского. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что денег в США для Украины хватит до конца финансового года. Новый финансовый год начнется в Америке 1 октября, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский не должен рассчитывать на финансовую помощь от США, потому что в Америке наступает кризис. Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Януковича Олег Соскин. Он считает, что Зеленскому нужно объявить импичмент. «В Америке заявили, что денег есть до нового финансового года, который начинается 1 октября 2023 года, а после этого денег не будет уже. Кевин Маккартни четко заявил, что пустые чеки Зеленскому выписывать не будет, чтобы Зеленский сумму какую-то вписывал туда», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он назвал сложившуюся ситуацию трагической для Зеленского. Он также рассказал о серьезных потерях украинской армии под Бахмутом (Артемовском). Соскин отметил, что туда уже привезли мобильные крематории для украинских солдат, а президент Украины продолжает это скрывать: «Если были крематории, расскажи, если правда, что 100 тысяч наших солдат погибли там за этот год». Все эти преступления делают необходимой исполнение процедуры импичмента в отношении Владимира Зеленского. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что денег в США для Украины хватит до конца финансового года. Новый финансовый год начнется в Америке 1 октября, передает RT.