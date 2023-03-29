Мэр из ЯНАО отметила высокий патриотизм школьников

Школьники Лабытнанги изготовили окопные свечи для бойцов СВО в рамках патриотической эстафеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) прошла патриотическая эстафета юнармейцев. В ходе мероприятий учащиеся не только соревновались, но и изготовили партию окопных свечей для бойцов СВО, сообщила мэр города Марина Трескова.

«В гимназии состоялась военизированная эстафета среди юнармейских отрядов, посвященная бойцам Ямала, исполняющим задачи командования в зоне военной спецоперации. Ребята подключились к изготовлению блиндажных свечей, которые вместе с письмами солдатам переданы ветерану боевых действий, председателю местного филиала Всероссийской организации ветеранов „Боевое братство“ Анатолию Кравцову», — написала Марина Трескова на личной странице в социальной сети «Вконтакте».

Она отметила, что школьники растут патриотами России, и порадовалась за них. Посылки из Лабытнанги будут доставлены в зону специальной военной операции.

Ранее URA.RU рассказало, что общественник из ЯНАО Игорь Заборовский доставил 22,5 тонны грузов в зону СВО. Спецоперацию на востоке Украины вооруженные силы России проводят с 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и ямальские бойцы.