Игорь Заборовский передал военнослужащим из ЯНАО 22 тонны грузов и автомобили Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из ЯНАО, выполняющие задачи в зоне специальной операции, получили от жителей округа 22,5 тонны грузов и два автомобиля. О завершении восьмого конвоя сообщил общественник из Надыма Игорь Заборовский.

«Мы только выехали „из-за ленты“, писать много сил нет. Отвезли 22500 килограммов и два автомобиля, все посылки доставлены в целости и сохранности. Посетили батальоны Ямал, Росомаха, Факел, 1117, 1937», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сбор средств на необходимые военнослужащим материалы, а также прием адресных посылок волонтеры движения «Мы рядом» завершили 5 марта. Посылки были загружены в фуру, предоставленную МЧС. Общественники посетили города Ямала, где произвели прием грузов. Жители округа собрали столько посылок, что Заборовский опасался о вместимости транспорта.

Специальную военную операцию Россия проводит на востоке Украины с 24 февраля 2022 года. Одна из задач спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В СВО принимают участие военнослужащие из всех регионов России.