22 марта 2023
21 марта 2023

Активист из ЯНАО доставил десятки тонн грузов в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Заборовский передал военнослужащим из ЯНАО 22 тонны грузов и автомобили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из ЯНАО, выполняющие задачи в зоне специальной операции, получили от жителей округа 22,5 тонны грузов и два автомобиля. О завершении восьмого конвоя сообщил общественник из Надыма Игорь Заборовский.

«Мы только выехали „из-за ленты“, писать много сил нет. Отвезли 22500 килограммов и два автомобиля, все посылки доставлены в целости и сохранности. Посетили батальоны Ямал, Росомаха, Факел, 1117, 1937», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сбор средств на необходимые военнослужащим материалы, а также прием адресных посылок волонтеры движения «Мы рядом» завершили 5 марта. Посылки были загружены в фуру, предоставленную МЧС. Общественники посетили города Ямала, где произвели прием грузов. Жители округа собрали столько посылок, что Заборовский опасался о вместимости транспорта.

Специальную военную операцию Россия проводит на востоке Украины с 24 февраля 2022 года. Одна из задач спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В СВО принимают участие военнослужащие из всех регионов России.

Выгрузка посылок в зоне СВО
Фото:

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Военнослужащие из ЯНАО, выполняющие задачи в зоне специальной операции, получили от жителей округа 22,5 тонны грузов и два автомобиля. О завершении восьмого конвоя сообщил общественник из Надыма Игорь Заборовский. «Мы только выехали „из-за ленты“, писать много сил нет. Отвезли 22500 килограммов и два автомобиля, все посылки доставлены в целости и сохранности. Посетили батальоны Ямал, Росомаха, Факел, 1117, 1937», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Сбор средств на необходимые военнослужащим материалы, а также прием адресных посылок волонтеры движения «Мы рядом» завершили 5 марта. Посылки были загружены в фуру, предоставленную МЧС. Общественники посетили города Ямала, где произвели прием грузов. Жители округа собрали столько посылок, что Заборовский опасался о вместимости транспорта. Специальную военную операцию Россия проводит на востоке Украины с 24 февраля 2022 года. Одна из задач спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В СВО принимают участие военнослужащие из всех регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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