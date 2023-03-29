Руководитель крупнейшей управкомпании в Кургане нашел виновного в проблеме с домами

УК «Новая волна» в Кургане оправдалась за плохую уборку во дворах

Представители «Новой волны» заявили, что подрядчик лишил их большинства обслуживающего персонала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане проблемы с уборкой более 300 домов, за которые отвечает УК «Новая волна», появились после ухода компании, отвечающей за эти работы. Об этом рассказал исполнительный директор компании «Новая волна» Сергей Алдошин.

«Возникла у нас в феврале проблема с нашими подрядчиками, которые, никак не обосновывая свои действия, просто приказали своим работникам не выходить и не производить работы. Практически нарушив работу управляющей компании, обосновывая все эти действия якобы имеющейся задолженностью. Да, задолженность там небольшая есть, но в рамках договора подрядчики не исполняли свои обязанности в полной мере», — заявил Алдошин в видео, опубликованном на сайте управкомпании.

Он заявил, что подрядчик, который отвечал за обслуживание 90% домов, не шел на контакт, из-за чего пришлось расторгнуть этот договор. Алдошин заявил, что компания подаст в правоохранительные органы заявление с требованием проверить финансовую деятельность бывшего руководства УК и подрядчиков, с которыми они работали.

По данным, размещенным на сайте Арбитражного суда Курганской области, представитель подрядчика пытался отсудить у «Новой волны» более 20 млн рублей задолженности. По решению суда, в результате этих процессов, на счетах «Новой волны» были арестованы 6,5 млн рублей. Источник URA.RU, связанный с местными управкомпаниями, сообщил, что, по его данным, подрядчик пытался найти взаимопонимание с новым руководством «Новой волны», но представители компании выставили условия, которые невозможно было принять.

Ранее представители мэрии заявляли, что в департамент ЖКХ и на «горячую линию» поступает значительное количество жалоб от жильцов домов, связанных с «Новой волной». Департамент взял работу организации на особый контроль.