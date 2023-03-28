Мэрию Кургана завалили жалобами на крупнейшую управкомпанию

Курганцы пожаловались чиновникам на управкомпанию, которая не убирает снег в их дворах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрацию города Кургана в ходе «горячей линии» поступило много замечаний по работе крупнейшей управляющей компании ООО «Новая Волна Курган», которая содержит более 300 домов. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Замечания в адрес управляющей компании ООО „Новая Волна Курган“ поступили от жителей домов по улицам Бурова-Петрова, Куйбышева, Автозаводская, дома в 11-м микрорайоне Заозерного. В последнее время в департамент ЖКХ и на „горячую линию“ поступает значительное количество подобных обращений от собственников, которых не устраивает качество обслуживания управкомпании», — говорится на сайте горадминистрации.

В частности, горожане жаловались на то, что управляющая организация несколько месяцев не убирает придомовые территории данных домов, не производит своевременную уборку подъездов и лифтов. По словам жильцов, которые звонили на «горячую линию», «Новая Волна Курган» игнорирует их жалобы.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана через суд заставил управкомпанию отремонтировать дом. Он добивался этого почти шесть лет. Согласно решению горсуда, ООО «Новая Волна Курган» обязали провести ремонт до 1 апреля 2023 года. Также сообщалось, что самая крупная управкомпания города получила штраф от Госжилинспекции.