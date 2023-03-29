Дефицит бюджета Челябинской области покроют федеральными деньгами

30 марта 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Федеральный транш будет потрачен на коммуналку и дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дефицит бюджета Челябинской области в размере 71 млрд 819 млн рублей частично покроют выделенные региону дополнительные средства из федерального бюджета. Об этом на сессии заксобрания 30 марта во время онлайн-трансляции сообщил спикер заксобрания Александр Лазарев. «Дефицит бюджета Челябинской области составляет 71 млрд 819 млн рублей. Порадоваться можно, что дополнительные средства приходят региону из федерального бюджета. Необходимо как можно скорее принять поправки в бюджет», — заявил Лазарев, призывая депутатов проголосовать за внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год». Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын отметил, что доходы бюджета Челябинской области на 2023 год составят более 222 млрд рублей, а расходы — 294 млрд рублей. В областной бюджет, с учетом уточнений, дополнительно поступит более 1,5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и строительство региональных дорог.

Дефицит бюджета Челябинской области в размере 71 млрд 819 млн рублей частично покроют выделенные региону дополнительные средства из федерального бюджета. Об этом на сессии заксобрания 30 марта во время онлайн-трансляции сообщил спикер заксобрания Александр Лазарев. «Дефицит бюджета Челябинской области составляет 71 млрд 819 млн рублей. Порадоваться можно, что дополнительные средства приходят региону из федерального бюджета. Необходимо как можно скорее принять поправки в бюджет», — заявил Лазарев, призывая депутатов проголосовать за внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год». Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын отметил, что доходы бюджета Челябинской области на 2023 год составят более 222 млрд рублей, а расходы — 294 млрд рублей. В областной бюджет, с учетом уточнений, дополнительно поступит более 1,5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и строительство региональных дорог.