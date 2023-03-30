Песков рассказал, с кем Путин ночует в Кремле

Песков: подразделения администрации президента обеспечивают его деятельность
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Владимир Путин в Кремле ночует не один, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин в Кремле ночует не один, ведь есть ряд подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства. Об этим заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В администрации президента есть ряд подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства. Этим и обязана заниматься администрация [президента]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что гостиница, в которой мог бы ночевать российский президент — отсутствует.

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Президент РФ Владимир Путин в Кремле ночует не один, ведь есть ряд подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства. Об этим заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В администрации президента есть ряд подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства. Этим и обязана заниматься администрация [президента]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что гостиница, в которой мог бы ночевать российский президент — отсутствует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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