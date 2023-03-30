Песков рассказал, с кем Путин ночует в Кремле

Владимир Путин в Кремле ночует не один, подчеркнул Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин в Кремле ночует не один, ведь есть ряд подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства. Об этим заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В администрации президента есть ряд подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства. Этим и обязана заниматься администрация [президента]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что гостиница, в которой мог бы ночевать российский президент — отсутствует.
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