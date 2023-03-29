В Кургане запретят шашлыки из-за особого распоряжения

В Курганской области введут противопожарный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области введут противопожарный режим с 14 апреля. Из-за этого в регионе будет запрещено приготовление шашлыков на открытом воздухе. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«С 14 апреля на всей территории Курганской области планируется введение особого противопожарного режима. Утвержден перечень из 866 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода природных пожаров, 49 садовых некоммерческих товариществ и 12 загородных детских оздоровительных лагерей», — указано в посте канала.

Сообщается, что такое решение принято в ходе видеоконференции с Национальным центром кризисных ситуаций МЧС России. По информации из telegram-канала, с учетом прошлого опыта прогнозируется начало пожароопасного сезона уже в начале апреля.

В Курганской области прошли учения по тушению пожаров в ландшафтной и лесной местности. С 3 апреля региональная система предупреждения о чрезвычайных ситуациях переведена в режим повышенной готовности. В 2023 году планируется увеличить количество патрульных раннего возгорания увеличится до 1 155 человек. Губернатор Шумков договорился с МЧС России о том, чтобы привлечь вертолет МИ-8 из Красноярского авиационно-спасательного центра в регион.